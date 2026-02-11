Χρυσός - ασήμι: Μετά το τρενάκι του τρόμου ψάχνουν ισορροπία

Μετά το πρόσφατο sell off της τάξης του 47% το ασήμι έχει καλύψει περίπου το 35% των απωλειών του προσεγγίζοντας τον μέσο κινητό των 9 ημερών ο οποίος βρίσκεται πέριξ των 85 δολαρίων/ουγγιά, αλλά μην καταφέρνοντας μέχρι στιγμής να τον κατακτήσει.

Ο χρυσός μετά την πτώση κατά 19% έχει πάρει πίσω το 57% περίπου των απωλειών, και χτίζει τιμές πάνω από τον μέσο κινητό των 9 ημερών που βρίσκεται στα 4960 δολάρια/ουγγιά.

Αμφότερα όμως τα δύο πολύτιμα μέταλλα και ειδικά το ασήμι χαρακτηρίζονται ακόμα από ακανόνιστες συναλλαγές, οι οποίες κάνουν τους επενδυτές να αναρωτιούνται: Έχουμε δει τον πάτο;

Η αλήθεια είναι ότι αν και η πρόσφατη πτώση του χρυσού και του ασημιού οφείλεται περισσότερο σε μια ευρύτερη κίνηση αποφυγής κινδύνου με αφορμή τις αλλαγές που έγιναν στις αγορές παραγώγων, παρά σε μια κατάρρευση των θεμελιωδών μεγεθών, εντούτοις η νευρικότητα των επενδυτών δεν έχει παρέλθει και η μεταβλητότητα παραμένει υψηλή. Μέσα από αυτή την οπτική γωνία οι βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις ενέχουν σημαντικό ρίσκο.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει η UBS ειδικά για το ασήμι: «Δεδομένου ότι η μηνιαία μεταβλητότητα του αργύρου υπερβαίνει πλέον το 100%, είναι πιθανές σημαντικές διακυμάνσεις των τιμών βραχυπρόθεσμα.

Η UBS πρόσθεσε μάλιστα σε εσωτερικό της σημείωμα ότι το ασήμι θα μπορούσε να δυσκολευτεί να παραμείνει πάνω από τα 85 δολάρια ανά ουγγιά χωρίς διαρκή επενδυτική ζήτηση. Κάτι που υποδεικνύει και το τεχνικό διάγραμμα του ασημιού, καθώς «βαραίνει» όσο οι τιμές πλησιάζουν τον μέσο κινητό των 9 ημερών που είναι ακριβώς στα 85,36 δολάρια/ουγγιά.

Ο χρυσός από την πλευρά του υποχώρησε την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί ενόψει των στοιχείων αυτή την εβδομάδα για την απασχόληση και τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, στοιχεία που θα επηρεάσουν την πορεία των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. (σ.σ:Τα στοιχεία για την μισθοδοσία του Ιανουαρίου εκτός γεωργίας αναμένονται σήμερα Τετάρτη, με τους οικονομολόγους να αναμένουν ότι τον περασμένο μήνα θα έχουν προστεθεί 70.000 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή του Ιανουαρίου αναμένεται την Παρασκευή).

Σημειωτέον όμως ότι χθες ανακοινώθηκαν οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ, οι οποίες παρέμειναν απροσδόκητα αμετάβλητες τον Δεκέμβριο, διαψεύδοντας τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για αύξηση κατά 0,5%, υποδεικνύοντας ότι η ανάπτυξη των καταναλωτικών δαπανών και άρα της συνολικής οικονομίας βρίσκεται σε μια πορεία μικρής επιβράδυνσης.

Επίσης ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η αύξηση των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ θα μπορούσε να είναι χαμηλότερη τους επόμενους μήνες λόγω της βραδύτερης αύξησης του εργατικού δυναμικού και της υψηλότερης παραγωγικότητας.

Όλα αυτά υποδεικνύουν πιο ήπιες οικονομικές προοπτικές και αυτές με τη σειρά τους ενισχύουν τις προσδοκίες για χαμηλότερα επιτόκια, με τους traders να προβλέπουν δύο μειώσεις επιτοκίων 25 μονάδων βάσης φέτος. Τα χαμηλότερα επιτόκια όμως συνήθως υποστηρίζουν την αγορά των πολύτιμων μετάλλων καθώς μειώνουν το κόστος ευκαιρίας της διακράτησης τους.

Επιπλέον η αδυναμία του αμερικανικού δολαρίου συνεχίζει να στηρίζει τις τιμές του αργύρου και του χρυσού, ενώ και οι γεωπολιτικές εντάσεις βοηθούν τον χρυσό να κρατήσει το ψυχολογικό επίπεδο των 5.000 δολαρίων.

Οι μεγάλες «ατμομηχανές» παραμένουν ανοικτές

Ανεξαρτήτως της επιβαρυμένης βραχυπρόθεσμης εικόνας η οποία μπορεί να ταλαιπωρήσει κάποιες εβδομάδες, η δομική ζήτηση είναι αυτή που θα καθορίσει την μεσομακροπρόθεσμη εικόνα και δεν είναι άλλη από τη ζήτηση των Κεντρικών Τραπεζών.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας συνέχισε τις αγορές για 15ο συνεχή μήνα τον Ιανουάριο, ενώ συνολικά οι κεντρικές τράπεζες αναμένεται να αγοράσουν περίπου 755 τόνους το 2026, στοχεύοντας στη διαφοροποίηση από το δολάριο ανεξάρτητα από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις.

Όσον αφορά την επενδυτική ζήτηση, οι Ινδοί επενδυτές έστρεψαν την προσοχή τους σε χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια χρυσού τον Ιανουάριο, ξεπερνώντας τις ροές προς μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια για πρώτη φορά και σύμφωνα με στοιχεία του κλάδου την Τρίτη, παρά το σοκ, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι Ινδοί επενδυτές εκμεταλλεύτηκαν τις χαμηλότερες τιμές για επανατοποθέτηση.

Την ίδια στιγμή δεν πρέπει να ξεχνάμε ειδικά για το ασήμι τον συντελεστή της περιορισμένης προσφοράς. Οι περισσότεροι αναλυτές εξακολουθούν να εκτιμούν ένα έλλειμμα αγοράς σχεδόν 300 εκατομμυρίων ουγγιών φέτος, με την προϋπόθεση ότι θα επιστρέψει ως έναν βαθμό η επενδυτική ζήτηση και οι τιμές θα αναρριχηθούν πιο ήπια, καθώς οι ιδιαίτερα αυξημένες τιμές θα μπορούσαν να περιορίσουν τη βιομηχανική χρήση.

Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, τα χαμηλότερα ονομαστικά και πραγματικά επιτόκια, οι ανησυχίες για το παγκόσμιο χρέος, οι εκτιμήσεις για την υποτίμηση του δολαρίου, η ζήτηση από τις Κεντρικές Τράπεζες και οι περιορισμοί στην προσφορά μεσομακροπρόθεσμα υποστηρίζουν τις τιμές αργύρου και χρυσού.

Βραχυπρόθεσμα όμως η μεταβλητότητα παραμένει υψηλά, κάτι που σημαίνει ότι οι τιμές για το ασήμι και τον χρυσό θα παραμείνουν ασταθείς και δεν αποκλείεται να ξαναδούμε το ασήμι περιξ των 65 δολαρίων/ουγγιά και τον χρυσό στα 4600 δολάρια/ουγγιά. Κατά την άποψη της στήλης όμως αυτή η κίνηση είναι στα πλαίσια μιας υγιούς διόρθωσης και όχι το τέλος του bull market. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι ο βασικός ρόλος του χρυσού είναι η προστασία της αγοραστικής μας δύναμης. Και οι τρέχουσες συνθήκες υποστηρίζουν ακόμα αυτόν τον ρόλο.

