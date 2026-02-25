Χρηματιστήριο Αθηνών: Υψηλές χρηματικές διανομές- Μερίσματα 1,2 δισ. από 12 εισηγμένες μέχρι τώρα

Aλλη μια χρονιά υψηλών χρηματικών διανομών και μερισματικών αποδόσεων θα είναι το 2026, δεδομένου ότι ακόμη δεν έχει βγει ο Φεβρουάριος και ήδη έξι εισηγμένες από την αρχή του έτους έχουν μοιράσει μερίσματα 120 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης του 2025 και άλλες έξι έχουν ανακοινώσει ότι θα διανέμουν μερίσματα ύψους 1,073 δισ. ευρώ όταν τα εγκρίνουν οι γενικές συνελεύσεις τους.

Ειδικότερα, μέσα στον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο μοίρασαν χρηματικές διανομές οι εταιρείες Ευρωπαϊκές Καινοτομικές Λύσεις (Επιστροφή κεφαλαίου 0,766 εκατ. ευρώ), η Ideal Holdings (Επιστροφή Κεφαλαίου 8,4 εκατ. ευρώ), τα Πλαστικά Θράκης (προμέρισμα 3,06 εκατ. ευρώ), η Helleniq Energy (προμέρισμα 61,2 εκατ. ευρώ), η Trade Estates (προμέρισμα 7,8 εκατ. ευρώ) και η Motor Oil (προμέρισμα 38,7 εκατ. ευρώ).

Eπίσης, έχουν ανακοινώσει ότι θα προτείνουν στις γενικές συνελεύσεις τους τη διανομή μερισμάτων από τα κέρδη της χρήσης του 2025 οι εταιρείες Coca Cola (448 εκατ. ευρώ), Jumbo (67,2 εκατ. ευρώ), ΟΠΑΠ (296 εκατ. ευρώ), Παπουτσάνης (υπόλοιπο μερίσματος 1,35 εκατ. ευρώ), η ΕΧΑΕ (42,28 εκατ. ευρώ) και η Τράπεζα Κύπρου (υπόλοιπο μερίσματος 218 εκατ. ευρώ). Σύνολο δηλαδή 1.193 εκατ. ευρώ.

Το 2025 οι εισηγμένες μοίρασαν χρηματικές διανομές ύψους 6 δισ. ευρώ που ήταν οι υψηλότερες στην ιστορία του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αυτό γιατί τα μερίσματα μοιράστηκαν από τα κέρδη της χρήσης του 2024 που ήταν επίσης τα υψηλότερα στην ιστορία των εισηγμένων.

Οι προβλέψεις για τις χρηματικές διανομές του 2026 είναι ευοίωνες για τρεις λόγους: Πρώτον, όλα δείχνουν ότι τα κέρδη των εισηγμένων το 2025 θα σημειώσουν νέο ρεκόρ και θα συμβάλλουν στη διανομή μεγαλύτερων μερισμάτων.

Δεύτερον, εντός του 2026 θα αρχίσουν να αποδίδουν τα επενδυτικά προγράμματα αρκετών εισηγμένων από το Ταμείο Ανάκαμψης που θα ενισχύσουν την κερδοφορία των εταιρειών και τρίτον και σημαντικότερο, πολλές εισηγμένες έχουν επισήμως τοποθετηθεί για τη μερισματική τους πολιτική και εμφανίζονται αποφασισμένες να βελτιώσουν το pay out ratio, δηλαδή το ποσοστό του μερίσματος επί του συνόλου των καθαρών κερδών.

Αύριο και την Παρασκευή ανακοινώνουν τα αποτελέσματα 2025, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, ο ΟΤΕ και η Helleniq Energy και αναμένεται με ενδιαφέρον οι χρηματικές διανομές που θα προτείνουν οι διοικήσεις τους.

Οι τράπεζες, πρωτοστατούν στην αύξηση των μερισμάτων καθώς έχουν και υψηλή κερδοφορίας αλλά και πολύ υψηλό pay out ratio που κυμαίνεται από 50% έως 70%. Γενικότερα, οι τράπεζες έχουν δώσει ώθηση στις χρημαtικές διανομές των τελευταίων ετών καθώς για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια έδωσαν μερίσματα το 2024.

Μέση μερισματική απόδοση 4% για το ΧΑ

Με την κεφαλαιοποίηση του χρηματιστηρίου στο τέλος του 2025 να ανέρχεται στα 146,8 εκατ. ευρώ, η μέση μερισματική απόδοση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου διαμορφώνεται στο 4% ξεπερνώντας κατά πολύ τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, την πλειοψηφία των εταιρικών ομολόγων αλλά και τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων.

Σημειώνεται πως οι χρηματικές διανομές προσαυξάνονται και από τις ίδιες μετοχές που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους οι εισηγμένες, καθώς οι ίδιες μετοχές δεν δικαιούνται μέρισμα. Επίσης, οι επιστροφές κεφαλαίου δεν φορολογούνται, όπως δεν φορολογούνται και τα μερίσματα των ΑΕΕΑΠ και των εταιρειών χαρτοφυλακίου.