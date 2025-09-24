Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι τάσεις κερδοφορίας για τις εισηγμένες

Με τα μέχρι στιγμής δημοσιευμένα αποτελέσματα εξαμήνου η χρήση του 2025 θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Οι ιστορικές επιδόσεις του 2024 θα χρειαστούν την συνδρομή ισχυρών τάσεων στο β’ εξάμηνο καθώς η ως τώρα δημοσίευση δείχνει ότι οι εισηγμένες ισορροπούν οριακά στα περυσινά νούμερα: Στις 55 εταιρίες ο κύκλος εργασιών είναι αυξημένος 4,3%, τα λειτουργικά κέρδη βελτιώθηκαν κατά 3,9% και η καθαρή κερδοφορία είναι μειωμένη κατά 1,2%.

Τα μεγέθη που έχουν ανακοινωθεί αν και αντιστοιχούν στο 37% των εισηγμένων εταιριών αντανακλούν το 81% της κεφαλαιοποίησης της ελληνικής αγοράς. Έχουμε επομένως ένα ασφαλές δείγμα για τις τάσεις που οδηγούν το πρώτο εξάμηνου της κερδοφορίας.

Ωστόσο, μια δεύτερη ανάγνωση έχει να κάνει με το τι περίμενε η αγορά. Ο παράγων προσδοκίες είναι ιδιαίτερα κρίσιμος μετά από ένα ράλι 40% στις τιμές των μετοχών καθώς οι περισσότερες κινήσεις βασίζονται πάνω στις προοπτικές των μελλοντικών κερδών. Από ότι φαίνεται οι 23 εισηγμένες εταιρίες που καλύπτονται από ανάλυση - από δύο τουλάχιστον αναλυτές - στο σύνολο τους υπερέβησαν τον πήχη των εκτιμήσεων.

Συγκεκριμένα αν και οι πωλήσεις φαίνεται να μην έχουν μεγάλη απόκλιση (+1,5%) λόγω κάποιων τακτικών μηναίων ενημερώσεων από την πλευρά κάποιων εισηγμένων η λειτουργική κερδοφορία εμφανίστηκε αυξημένη κατά 2,7% ενώ τα καθαρά κέρδη είναι αυξημένα κατά 5,7%. Η εικόνα είναι πολύ καλύτερη από το α’ τρίμηνο όταν τα αντίστοιχα νούμερα των αναλυτών είχαν αποκλίσεις -0,1%, -0,5% και -4,9% αντίστοιχα. Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται σε προσαρμοσμένα νούμερα, σε αμιγώς δηλαδή επαναλαμβανόμενη λειτουργική βάση.

Αναλυτικότερα, οι πωλήσεις (περιλαμβάνεται και το αποτέλεσμα των εσόδων από τόκους των τραπεζών) ήταν ανάλογες των εκτιμήσεων κατά 71% και κατά 29% καλύτερες των αναμενομένων. Στα λειτουργικά κέρδη (προ προβλέψεων για τις τράπεζες) τα αποτελέσματα ήταν κατά 65% καλύτερα των εκτιμήσεων, 26% ανάλογα και 9% χειρότερα. Στα καθαρά κέρδη τέλος το 61% των εταιριών πήγε καλύτερα από τις εκτιμήσεις, το 26% είχε αρνητική απόκλιση και το 13% ήταν ευθυγραμμισμένο με τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Στις υπόλοιπες εταιρίες που απομένουν για να κλείσει η δημοσίευση του φετινού εξαμήνου ελάχιστες είναι αυτές που καλύπτονται από ανάλυση, άρα η σχέση δύσκολα θα αλλάξει. Το βασικό ζητούμενο που είναι η υπέρβαση των εκτιμήσεων έχει επιτευχθεί και σε κάποιο βαθμό η αγορά προχώρησε σε αναθεωρήσεις των ετήσιων μεγεθών σε αρκετές εισηγμένες.

Το ΧΑ παραμένει έτσι ακόμα ανταγωνιστικά ελκυστικό σε ό,τι αφορά την αποτίμηση του για τη φετινή χρήση αφού διαπραγματεύεται για τον πυρήνα των βασικών του εταιριών στις 11,9 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη και 8,8 φορές την επιχειρηματική αξία των λειτουργικών κερδών.

Ποια είναι η σχέση των δημοσιευμένων κερδών εξαμήνου έναντι των εκτιμήσεων αναλυτών

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή