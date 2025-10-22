Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι εκτιμήσεις της αγοράς για τα αποτελέσματα τριμήνου

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Σαράντης το απόγευμα της Πέμπτης ανοίγει επίσημα την αυλαία της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του γ’ τριμήνου. Πέρυσι οι 52 εταιρίες που ανακοίνωσαν μεγέθη έδειξαν κύκλο εργασιών 54,7 δισ. ευρώ, λειτουργικά κέρδη 8,82 δισ. ευρώ και καθαρή κερδοφορία 6,99 δισ. ευρώ. Δεδομένου του ότι η Metlen δεν θα δημοσιεύσει αποτελέσματα κάτω από την γραμμή του κύκλου εργασιών ο πήχης αναπροσαρμόζεται στα 8,05 δις ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 6,5 δισ. ευρώ.

Οι τράπεζες θα είναι σημείο αναφοράς στα αποτελέσματα της περιόδου καθώς αναμένεται «φρένο» ή και μικρή ανάκαμψη στα έσοδα από τόκους σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων καθώς και η λήξη των «ακριβών» προθεσμιακών καταθέσεων αναμένεται να βελτιώσουν την βασική γραμμή των εσόδων. Οι προβλέψεις θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με το εξάμηνο ενώ θα υπάρχει βελτιωμένη εικόνα στα έσοδα από διαπραγμάτευση τίτλων.

Η τελική γραμμή θα επιβαρυνθεί από την έκτακτη εισφορά για την αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων η οποία αθροιστικά αφορά 100 εκατ. ευρώ για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Στο περυσινό γ’ τρίμηνο ωστόσο η Τράπεζα Αττικής είχε πάρει αυξημένες προβλέψεις με αποτέλεσμα να δείξει 349 εκατ. ευρώ ζημιά. Άρα ο κλάδος των τραπεζών ξεκινάει με μια θετική διαφορά βάσης 250 εκατ. ευρώ με εκτιμώμενη καθαρή κερδοφορία κοντά στο 1,4 δισ. ευρώ.

Τα διυλιστήρια ήταν ο αδύναμος κρίκος τους εξαμήνου ωστόσο η εικόνα αντιστρέφεται μερικώς καθώς θα εμφανίσουν το καλύτερο τρίμηνο του 2025, αποτέλεσμα της βελτίωσης των περιθωρίων διύλισης και της αύξησης της παραγωγικής τους δυναμικότητας. Η αύξηση στα λειτουργικά κέρδη αναμένεται να προσεγγίσει το 30% ωστόσο οι διαφορές αποτίμησης των αποθεμάτων και οι συναλλαγματικές διαφορές αναμένεται να περιορίσουν την αύξηση στα δημοσιευμένα αποτελέσματα.

Οι κατασκευαστικοί όμιλοι θα δείξουν ενίσχυση της κερδοφορίας που προέρχεται από το κατασκευαστικό αντικείμενο και σταθεροποίηση στα επίπεδα του β΄ τριμήνου σε ό,τι αφορά τον κλάδο ενέργειας κυρίως λόγω της έντασης του ανταγωνισμού στην λιανική. Η κίνηση στους δρόμους είναι αυξημένη κατά 6% υποστηρίζοντας την αύξηση των εσόδων από τις παραχωρήσεις.

Ο ΟΠΑΠ αναμένεται να έχει ένα δυνατό τρίμηνο, οι τάσεις στο Online και τα συνεχόμενα Jackpot στις λοταρίες συνεχίζουν να τροφοδοτούν τα λειτουργικά κέρδη. Με βάση τα όσα ειπώθηκαν στις τηλεδιασκέψεις της Cenergy και της Elvalhalcor αναμένεται συνέχιση των ισχυρών θετικών τάσεων που παρατηρήθηκαν στο εξάμηνο. Στην Τιτάν η μετάθεση έργων από το α’ εξάμηνο στο γ’ τρίμηνο λόγω καιρικών συνθηκών ενδεχομένως να μας επιφυλάσσει το καλύτερο τρίμηνο σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας στην ιστορία της εταιρίας.

H Aegean και η Autohellas θα δείξουν καλύτερο γ’ τρίμηνο σε σχέση με πέρυσι, ήδη η Autohellas που ξεκίνησε με απόκλιση από το α’ τρίμηνο στο εξάμηνο έχει καλύψει την διαφορά. Κινούμενη με ανάλογο τρόπο όπως δείχνει η κίνηση των αεροδρομίων η Aegean θα δείξει αισθητή αύξηση στα μεγέθη της: Η επιβατική κίνηση είναι αυξημένη κατά 4,5% στο σύνολο των εγχώριων αεροδρομίων. Ανάλογα ικανοποιητική είναι και η εικόνα στο Ελ. Βενιζέλος (+6%).

O OTE θα ανακοινώσει μεγέθη που θα αφορούν αποκλειστικά τις δραστηριότητες του στην Ελλάδα μετά την πώληση της θυγατρικής της Telecom Romania στην Ρουμανία. Σε επίπεδο κύκλου εργασιών αναμένονται οριακές διαφορές ωστόσο η τελική γραμμή δεν θα έχει τις ζημιές της Ρουμανίας. Οι εκτιμήσεις της αγοράς αναμένουν έσοδα 2,62 δισ. ευρώ, EBITDA 1,012 δις ευρώ (+0.3%) και καθαρά κέρδη 387 εκατ. ευρώ (-7%).

Η ΕΧΑΕ αναμένεται να εντυπωσιάσει καθώς οι μέσες ημερήσιες συναλλαγές είναι αυξημένες σε σχέση με το περυσινό γ’ τρίμηνο κατά 55%, οι συναλλαγές στα συμβόλαια στην αγορά παραγώγων αυξημένες κατά 58% ενώ κατά την διάρκεια του γ’ τριμήνου έλαβαν χώρα 2 εισαγωγές ομολόγων (750 εκατ. ευρώ) έγιναν αυξήσεις κεφαλαίου 45 εκατ. ευρώ και μια έμμεση νέα εισαγωγή (Metlen) αξίας 7 δισ. ευρώ.

Συμπερασματικά, οι εκτιμήσεις δείχνουν βελτίωση των σταθεροποιητικών τάσεων που καταγράφηκαν στο εξάμηνο. Αν τελικώς το καθοριστικό δ’ τρίμηνο είναι υποστηρικτικό για τις εταιρίες λιανικής τότε η χρονιά θα πατήσει σε νέα υψηλά.

Η ολοκλήρωση της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων του γ’ τριμήνου θα δώσει μια πολύ ασφαλή εικόνα για το που θα κινηθεί η χρήση, τα μερίσματα που θα ανακοινωθούν για το 2025 και θα προσθέσει νέα δεδομένα στα επιχειρηματικά πλάνα τριετίας δίνοντας φρέσκο υλικό προς τιμολόγηση στην αγορά. Όλα αυτά προοιωνίζουν και μια ανάλογη ενδιαφέρουσα πορεία στο ταμπλό της αγοράς.

Πότε ανακοινώνουν αποτελέσματα οι εισηγμένες

23/10 Σαράντης (Trading Upd) (πριν το άνοιγμα)

30/10 Παπουτσάνης, Eurobank

31/10 Τράπεζα Πειραιώς, Mermeren

03/11 ΔΑΑ (πριν το άνοιγμα)

06/11 Metlen (Trading Upd), Τιτάν, Εθνική Τράπεζα

07/11 Alpha Bank (πριν το άνοιγμα)

11/11 Optima (πριν το άνοιγμα), Τράπεζα Κύπρου (πριν το άνοιγμα)

13/11 Austriacard, Helleniq Energy, ΟΤΕ

17/11 Lavipharm

18/11 Trade Estates

19/11 ΟΠΑΠ, Cenergy, Quest, ΔΕΗ

20/11 CrediaBank, Alpha Trust Andromeda Elvalhalcor

21/11 Premia Properties

24/11 Ελληνικά Χρηματιστήρια

25/11 Fourlis

27/11 AS Company