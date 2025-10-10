Χρηματιστήριο Αθηνών: Ενδέκατος μήνας ανόδου και τρίτος συνεχόμενος εκροών

Αν και ο Σεπτέμβριος ήταν ο τρίτος συνεχόμενος μήνας εκροών για το Χρηματιστήριο ο Γενικός Δείκτης έκλεισε για 11ο συνεχόμενο μήνα θετικός. Οι επενδυτές με αλλοδαπή προέλευση στη διάρκεια των 22 συνεδριάσεων του ήταν καθαροί πωλητές κατά 39 εκατ. ευρώ. Η προέλευση των ρευστοποιήσεων στο εξωτερικό εντοπίζεται κυρίως από την Τσεχία (110,3 εκατ. ευρώ), το Γιβραλτάρ (100 εκατ. ευρώ από έναν κωδικό) και την Ιρλανδία (37 εκατ. ευρώ).

Στον αντίποδα καθαροί αγοραστές ήταν οι επενδυτές από το Ην. Βασίλειο (104,9 εκατ. ευρώ), την Γερμανία (86 εκατ. ευρώ) και την Γαλλία (55,4 εκατ. ευρώ). Τα μετοχικά αμοιβαία εσωτερικού εμφάνισαν εισροές 23 εκατ. ευρώ διατηρώντας τον θετικό βηματισμό από τον Μάιο και μετά. Στο σύνολο της χρονιάς τα μετοχικά αμοιβαία εμφανίζουν εισροές 185 εκατ. ευρώ ξεπερνώντας την επίδοση του 2019 (169 εκατ. ευρώ). Αν η εικόνα μείνει έτσι ως το τέλος τότε τα μετοχικά αμοιβαία εσωτερικού θα καταγράψουν την καλύτερη χρονιά τους από το 2002 (358 εκατ. ευρώ)

Αθροιστικά στο εννεάμηνο οι ξένοι επενδυτές παραμένουν καθαροί αγοραστές με 314 εκατ. ευρώ. Η συμμετοχή τους στις συναλλαγές παρέμεινε ιδιαίτερα υψηλή στο 66,4% ενώ στο σύνολο του εννεαμήνου κινείται κοντά στο 61%. Στις ξένες μερίδες βρίσκεται το 69,57% της κεφαλαιοποίησης της αγοράς η οποία δεν είναι η υψηλότερη μέτρηση όλων των εποχών καθώς τον Ιούλιο οι ξένοι κατείχαν το 71,1% ωστόσο αντικατοπτρίζει τις αλλαγές μετά την παράλληλη διαπραγμάτευση της Metlen στο LSE.

Οι εκδόσεις του εταιρικού ομολόγου της ΓΕΚΤΕΡΝΑ και η Δημόσια Προσφορά μετοχών για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Intralot αύξησαν το ενδιαφέρον με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 3.527 νέοι κωδικοί, η καλύτερη μηνιαία επίδοση από τον Φεβρουάριο του 2024 (3.826) ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των νέων κωδικών του 2025 στους 19.947. Η συμμετοχή των ενεργών κωδικών υποχώρησε στους 28.210 από 32.080 τον Αύγουστο, φαίνεται ωστόσο ότι πλέον παγιώνεται σαν συμμετοχή το πλήθος των 28.000 κωδικών μηνιαίως το 2025 από 24.000 το 2024.

Έχοντας ανοίξει εκ νέου βήμα από το ξεκίνημα του μήνα και με την αναβάθμιση πλέον να αποτελεί γεγονός το Χρηματιστήριο οδεύει για ένα ανεπανάληπτο ρεκόρ ανόδου. Αν την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στις 17:20 ο Γενικός Δείκτης γράφει τιμή πάνω από τις 2034,22 μονάδες τότε θα έχει συμπληρώσει ένα χρόνο συνεχούς ανόδου.

Το εγχείρημα δεν είναι εύκολο καθώς η αγορά είναι φορτωμένη με σημαντικά κέρδη για όσους πίστεψαν νωρίς και οι δημόσιες προσφορές μετοχών και ομολόγων απορροφούν ένα μέρος της ρευστότητας. Παρόλα αυτά οι κινήσεις αυτές έχουν αποδειχθεί ως τώρα ότι δεν αποτελούν εμπόδιο. Οι επενδυτές αυξήθηκαν, ο τζίρος βελτιώθηκε και η έξοδος κάποιων ξένων κεφαλαίων γίνεται με βελούδινο τρόπο. Ακόμα και αν προέρχονται από το μυστηριώδες Γιβραλτάρ.