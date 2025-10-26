Χρηματιστήρια: Τα δύο «κλειδιά» για να αντέξει η bull market

Τρία χρόνια κυριαρχίας των ταύρων συμπληρώθηκαν για τις παγκόσμιες αγορές με τον S&P 500 να σκαρφαλώνει την Παρασκευή στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών στις 6.791 μονάδες. Μετά το νέο ρεκόρ οι επενδυτές βρίσκονται αντιμέτωποι με το εξής δίλημμα: να συνεχίσουν να ποντάρουν στην Τεχνητή Νοημοσύνη, αγνοώντας τον «θόρυβο» γύρω από τις οικονομικές προοπτικές εν τω μέσω εμπορικού πολέμου ή να δώσουν βάση στα προειδοποιητικά σινιάλα μίας bear market;

Το… καλό νέο είναι ότι στατιστικά οι bull markets διαρκούν πολύ περισσότερο από τις bear markets, που σημαίνει ότι η συμπλήρωση τριών ετών δεν ανησυχεί. Σύμφωνα με την Bespoke Investment, η μέση bull market διαρκεί 1.011 ημέρες (σχεδόν 2 χρόνια και 10 μήνες) και η μέση bear market μόλις 286 ημέρες. Μάλιστα, τρεις από τις δέκα τελευταίες bull markets έχουν διαρκέσει πάνω από 2.000 ημέρες ή 5,5 χρόνια.

Το κακό νέο είναι ότι σήμερα οι αγορές εξαρτώνται σε υπερβολικό βαθμό από το κερδοσκοπικό trading και ολοένα και περισσότεροι επενδυτές πιστεύουν ότι υπάρχει φούσκα στις μετοχές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στο μεταξύ, η μεταβλητότητα επέστρεψε το τελευταίο δεκαήμερο για να μας υπενθυμίσει ότι το εντυπωσιακό ράλι που ξεκίνησε στα τέλη του 2022 θα βρει αρκετά εμπόδια στο δρόμο προς την τέταρτη χρονιά.

Η κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ-Κίνας αποτελεί αναμφίβολα τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την οικονομική δραστηριότητα και κατ’ επέκταση τα εταιρικά κέρδη των εισηγμένων. Επομένως, τα δύο «κλειδιά» για να διαρκέσει η bull market έως τον Οκτώβριο του 2026 και να συμπληρώσει τον τέταρτο χρόνο σημαντικής ανόδου είναι η αποκλιμάκωση του εμπορικού πολέμου και η ανθεκτικότητα της οικονομίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Bank of America παρακολουθεί στενά 10 δείκτες, οι μεταβολές των οποίων έχουν δείξει στο παρελθόν ότι μία bear market βρίσκεται προ των πυλών, για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι σίγουρα χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο εξής. Μεταξύ άλλων, η BofA δίνει μεγάλη σημασία στον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Conference Board, σε ένα δικό της δείκτη που παρακολουθεί τις προτάσεις των «αρκούδων» αναλυτών, το Z score του αριθμού των εξαγορών και συγχωνεύσεων που ανακοινώθηκαν το τελευταίο εξάμηνο, καθώς και η διαφορά απόδοσης μεταξύ των μετοχών με υψηλούς δείκτες P/E και των μετοχών με χαμηλούς δείκτες P/E.

Όπως σημειώνει η BofA, στο παρελθόν όταν το 70% των δεικτών αυτών ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο επίπεδο, υποδηλώνεται ότι οι μετοχές έχουν φτάσει σε σημείο καμπής. Σήμερα, λοιπόν, το 60% των δεικτών βρίσκεται στο… κόκκινο. Από τους 10 δείκτες της άσκησης των αναλυτών της BofA, οι πέντε αφορούν στο κλίμα (επενδυτικό, καταναλωτικό κλπ), οι δύο στις αποτιμήσεις και οι τρεις στην οικονομία.

Ενώ οι δείκτες που σχετίζονται με τις αποτιμήσεις και τα μάκρο υποδηλώνουν ότι οι αγορές βρίσκονται σε σημείο καμπής, οι δείκτες κλίματος σκιαγραφούν μία καλύτερη εικόνα, καθώς μόνο 2 από τους 5 δείχνουν κορύφωση.

Μήπως λοιπόν το κλίμα ευφορίας στις αγορές είναι επίπλαστο και θα αποδειχθεί εξαιρετικά εύθραυστο σε μία νέα κρίση; Μήπως ήρθε η ώρα να επιλέξουν οι επενδυτές τα assets εκείνα που παραδοσιακά προστατεύουν το κεφάλαιό τους σε περιόδους μεγάλων αναταράξεων; Μήπως υπάρχουν και νέα assets, όπως λ.χ. τα crypto, που μπορούν να προσφέρουν μία ικανοποιητική εναλλακτική επιλογή, δίνοντας ταυτόχρονα υψηλές αποδόσεις;

Στα δύο πρώτα ερωτήματα απάντηση δεν υπάρχει. Το επενδυτικό κλίμα από τη μία πλευρά μοιάζει εύθραυστο, αλλά από την άλλη κάθε φορά που βλέπουμε μία αναταραχή, οι μετοχές υποχωρούν με ένταση αλλά αντισταθμίζουν πάρα πολύ γρήγορα τις απώλειες. Ρωγμές στο ράλι υπάρχουν, όπως αυτή που προκάλεσαν οι ανακοινώσεις του Τραμπ για τους δασμούς τον περασμένο Απρίλιο, αλλά και πάλι η χρονιά συνεχίζεται με διαδοχικά ιστορικά υψηλά για τα χρηματιστήρια.

Τώρα, σε ό,τι αφορά τα assets που προστατεύουν το κεφάλαιο, βλέπουμε ότι ο χρυσός – το κατεξοχήν ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο – έχει φτάσει φέτος να κερδίζει άνω του 56% αγγίζοντας τα 4.400 δολάρια, την ώρα που το ράλι των μετοχών συνεχίζεται ακάθεκτο. Ίσως ισχύει αυτό που υποστηρίζουν πολλοί αναλυτές, ότι ζούμε στην εποχή των «τρελών» αποδόσεων και των «τρελών» διακυμάνσεων.

Όσο για τις εναλλακτικές επιλογές και τα crypto, η σύντομη ιστορία τους μας έχει δείξει ότι ενώ διαγράφουν ανοδική πορεία, έχουν υποστεί sell-off που δύσκολα μπορούν να αντέξουν οι επενδυτές. Παραμένουν assets υπερβολικά υψηλού κινδύνου που σημαίνει ότι είναι για… δυνατά στομάχια.

Όποια και αν είναι η στρατηγική κάθε επενδυτή, το σημαντικότερο στοιχείο έχει να κάνει με τη διάρκεια όχι του ράλι των μετοχών αλλά του επενδυτικού ορίζοντα του καθενός. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το στοιχείο που παραθέτει η Capital Group και δείχνει ότι αν ένας επενδυτής τοποθετηθεί σε index fund ή ETF του S&P 500 για ένα χρόνο, έχει πιθανότητες 27% να καταγράψει απώλειες, όμως αν διακρατήσει την επένδυση για 10 χρόνια, τότε οι πιθανότητες απωλειών συρρικνώνονται σε μόλις 6%.