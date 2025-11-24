«Η πρόσφατη πτώση της μετοχής της Nvidia είναι αποτέλεσμα του ότι οι επενδυτές παρερμηνεύουν τα στοιχεία», όπως τονίζει σε σημείωμά της η Bank of America, προτρέποντας τους πελάτες της να αγνοήσουν τη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα και να επικεντρωθούν τόσο στα «ισχυρά σημάδια ζήτησης» όσο και στις μεγάλες ταμειακές ροές της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τo Investing, ο αναλυτής της BofA, Βιβέκ Άρυα, ανέφερε ότι η πρόσφατη πτώση της μετοχής βασίζεται πιθανότατα σε μια λανθασμένη ανάγνωση των τριμηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων της Nvidia, από πλευράς των επενδυτών.

Η BofA επανέλαβε τη σύσταση Buy και την τιμή-στόχο στα 275 δολάρια για τη μετοχή.

Η ανησυχία της αγοράς έχει εστιάσει σε τάσεις στο κεφάλαιο κίνησης, αλλά η BofA υποστήριξε ότι οι φόβοι για αύξηση εισπρακτέων και αποθεμάτων είναι αδικαιολόγητοι.

Ο Άρυα έγραψε ότι «δεν έχει σημασία το απόλυτο μέγεθος των εισπρακτέων, αλλά η σχέση τους με τις πωλήσεις», σημειώνοντας ότι οι ημέρες είσπραξης απαιτήσεων «υποχώρησαν στις 53 ημέρες από 54 το προηγούμενο τρίμηνο».

Όσον αφορά τα αποθέματα, η τράπεζα εξήγησε ότι η Nvidia αυξάνει τις αποστολές πιο σύνθετων συστημάτων — συμπεριλαμβανομένων των Blackwell GB200 και GB300 NVL72 racks , επισημαίνοντας, ταυτόχρονα, ότι «θα ανησυχούσαμε περισσότερο εάν τα αποθέματα της Nvidia δεν αυξάνονταν με πιο ταχείς ρυθμούς, δεδομένου ότι ο κύκλος υλοποίησης των τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης Blackwell διαρκεί περίπου έξι μήνες».

Σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό και συγκεκριμένα τα προσαρμοσμένα τσιπ TPU της Google, η BofA αναγνώρισε ότι «η επιτυχία του Gemini μπορεί να αποσπά εν μέρει το ενδιαφέρον από τα μοντέλα της OpenAI», ωστόσο υπογράμμισε ότι «η Nvidia εξακολουθεί να κατέχει εξέχουσα θέση στο οικοσύστημα της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Οι κάρτες γραφικών (GPU) της εταιρείας, όπως αναφέρει το σημείωμα, «είναι πανταχού παρούσες και διαθέσιμες σε κάθε cloud και χρησιμοποιούνται σχεδόν σε κάθε άλλο Μεγάλο Γλωσσικό Μοντέλο (LLM), προσφέροντας τον ταχύτερο χρόνο διάθεσης στην αγορά και την καλύτερη απόδοση ανά Watt».

Η BofA κατέληξε δε ότι η Nvidia παραμένει «ελκυστική με δείκτη κερδοφορίας 24x/18x για τα οικονομικά έτη 2026/27, έναντι ανάπτυξης 40%+ σε πωλήσεις και κέρδη», προτρέποντας τους επενδυτές να «αγνοήσουν τον τριμηνιαίο θόρυβο».