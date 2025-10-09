Γουίλιαμς (FED Νέας Υόρκης): Θα χαμηλώσουν κι άλλο τα επιτόκια φέτος

Ο πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, υποστηρίζει πως θα γίνουν περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων φέτος, δεδομένου του κινδύνου περαιτέρω επιβράδυνσης της αγοράς εργασίας, όπως δήλωσε σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα New York Times την Πέμπτη.

Ωστόσο, ο Γουίλιαμς, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος και μόνιμο μέλος με δικαίωμα ψήφου της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς που καθορίζει τα επιτόκια, πρόσθεσε ότι η επιβράδυνση της αγοράς εργασίας δεν υποδηλώνει επικείμενη ύφεση.

«Η δική μου άποψη είναι ότι ναι, θα έχουμε χαμηλότερα επιτόκια φέτος, αλλά θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό», δήλωσε.

«Ο κίνδυνος να ξεπεράσει ο πληθωρισμός το 2% και να μην καταφέρουμε να τον επαναφέρουμε σε χαμηλότερα επίπεδα θα ήταν πολύ επιζήμιος για την οικονομία και την αξιοπιστία μας. Ωστόσο, πρέπει να το κάνουμε με τρόπο που να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο περαιτέρω απότομης επιβράδυνσης της αγοράς εργασίας», πρόσθεσε.

Η Fed μείωσε το επιτόκιο κατά 25μ.β. στη συνεδρίασή της τον Σεπτέμβριο, μια κίνηση που ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ και άλλοι χαρακτήρισαν ως έναν τρόπο να διατηρηθεί η πολιτική αρκετά αυστηρή ώστε να συνεχίσει να περιορίζει την οικονομία και να ασκεί πτωτική πίεση στον πληθωρισμό, παρέχοντας ταυτόχρονα μια πιο χαλαρή προοπτική που θα μπορούσε να βοηθήσει στην αποφυγή της ταχείας αποδυνάμωσης της αγοράς εργασίας.

Σύμφωνα με τα πρακτικά της Τετάρτης (08/10), οι αξιωματούχοι της Fed συμφώνησαν τον περασμένο μήνα ότι οι κίνδυνοι για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ είχαν αυξηθεί αρκετά ώστε να δικαιολογούν μια μείωση των επιτοκίων, αλλά παρέμειναν επιφυλακτικοί ως προς τον υψηλό πληθωρισμό σε μια περίοδο συζήτησης για το πόσο βαρύ είναι το κόστος δανεισμού για την οικονομία.

Η επόμενη συνεδρίαση της Fed για τη νομισματική πολιτική έχει προγραμματιστεί για τις 28-29 Οκτωβρίου, με τις χρηματοπιστωτικές αγορές να αναμένουν μια περαιτέρω μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες.

Στην συνέντευξη, ο Γουίλιαμς δήλωσε επίσης ότι ενδιαφέρεται βαθιά για την ανεξαρτησία της Fed, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας σχετικά με το καθεστώς της Fed, εν μέσω της προσπάθειας του Τραμπ να απομακρύνει την κυβερνήτη της Fed, Λίζα Κουκ και της πίεσής του προς την κεντρική τράπεζα να μειώσει τα επιτόκια.