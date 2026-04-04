Τα hedge funds πούλησαν μετοχές με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 13 ετών στη διάρκεια του Μαρτίου, σύμφωνα με στοιχεία της μονάδας prime brokerage της Goldman Sachs Group Inc. Ο ρυθμός των πωλήσεων ήταν ο δεύτερος υψηλότερος από τότε που η τράπεζα ξεκίνησε να παρακολουθεί τα σχετικά δεδομένα, το 2011.

Η επιτάχυνση των πωλήσεων οφειλόταν κυρίως στην αύξηση των short θέσεων, αντανακλώντας τις ανησυχίες για περαιτέρω αδυναμία των χρηματιστηρίων, καθώς συνεχίζονται οι συγκρούσεις στο Ιράν. Ο δείκτης MSCI All-Country World Index υποχώρησε κατά 7,4% τον Μάρτιο, καταγράφοντας τη χειρότερη μηνιαία επίδοσή του από το 2022. Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 5,1% την ίδια περίοδο.

Οι επενδυτές βραχυπρόθεσμου ορίζοντα χρησιμοποίησαν διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs) για να εκφράσουν την αρνητική τους άποψη για την πορεία της αγοράς. Οι short θέσεις σε ETFs μεγάλης κεφαλαιοποίησης συνέβαλαν σε αύξηση κατά 17% των short θέσεων στα αμερικανικά ETFs.

Στην αμερικανική αγορά, οι πωλήσεις από τα hedge funds καταγράφηκαν σε πολλούς κλάδους, με οκτώ από τους 11 βασικούς τομείς να εμφανίζουν καθαρές εκροές. Οι ισχυρότερες πιέσεις εντοπίστηκαν στις βιομηχανικές μετοχές, στα υλικά και στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, δηλαδή σε κλάδους που συνδέονται στενά με την πορεία της οικονομίας.

Την ίδια στιγμή, οι διαχειριστές κεφαλαίων στράφηκαν σε πιο αμυντικές τοποθετήσεις, αγοράζοντας μετοχές βασικών καταναλωτικών αγαθών με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Ιούλιο του 2025. Η αγοραστική αυτή δραστηριότητα προήλθε εξ ολοκλήρου από long θέσεις.

Παράλληλα, τα hedge funds εμφανίστηκαν καθαροί αγοραστές σε μετοχές τεχνολογίας, μέσων ενημέρωσης και τηλεπικοινωνιών για πρώτη φορά έπειτα από τέσσερις μήνες. Η κίνηση αυτή οφειλόταν στο κλείσιμο short θέσεων από τους επενδυτές και όχι στη δημιουργία νέων long τοποθετήσεων.