Η αμερικανική αγορά εργασίας ανέκαμψε τον Μάρτιο, με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας να είναι πολύ ισχυρότερη από το αναμενόμενο, αν και η γενικότερη εικόνα μιας αγοράς εργασίας χαμηλής δυναμικής παρέμεινε αμετάβλητη.

Σύμφωνα με το CNBC, οι μισθοδοσίες εκτός αγροτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 178.000, σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση, μέσα στον μήνα, ανακάμπτοντας από τη μείωση κατά 133.000 του Φεβρουαρίου και ξεπερνώντας την εκτίμηση του Dow Jones για 59.000, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ (Bureau of Labor Statistics).

Το μέγεθος του Φεβρουαρίου αναθεωρήθηκε προς τα κάτω κατά 41.000, ενώ του Ιανουαρίου αναθεωρήθηκε προς τα πάνω κατά 34.000, στις 160.000, διαμορφώνοντας τον μέσο όρο του τελευταίου τριμήνου περίπου στις 68.000 θέσεις.

Το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε οριακά στο 4,3%, αν και αυτό οφειλόταν κυρίως σε μια απότομη μείωση του εργατικού δυναμικού.

Όπως συνέβη και το προηγούμενο διάστημα, η υγειονομική περίθαλψη ήταν υπεύθυνη για μεγάλο μέρος της αύξησης, με τον κλάδο να προσθέτει 76.000 θέσεις εργασίας. Μια απεργία στον πάροχο υπηρεσιών υγείας Kaiser Permanente τον Φεβρουάριο είχε επηρεάσει τον κλάδο. Το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ (BLS) ανέφερε ότι οι υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης αυξήθηκαν κατά 54.000 θέσεις, εκ των οποίων οι 35.000 οφείλονταν στην επιστροφή των απεργών στην εργασία τους.

Ο κατασκευαστικός τομέας κατέγραψε αύξηση κατά 26.000 θέσεις, ενώ οι μεταφορές και η αποθήκευση σημείωσαν άνοδο κατά 21.000.

Στην αρνητική πλευρά, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση κατέγραψε απώλεια 18.000 θέσεων, ενώ οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες έχασαν 15.000 θέσεις.

Παρότι το ποσοστό ανεργίας σημείωσε πτώση, η εξέλιξη αυτή οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στη μείωση κατά 396.000 ατόμων του εργατικού δυναμικού. Το ποσοστό των Αμερικανών σε ηλικία εργασίας που συμμετέχουν στο εργατικό δυναμικό υποχώρησε στο 61,9%, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2021.

Η έρευνα των νοικοκυριών, η οποία χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ποσοστού ανεργίας, έδειξε ότι 64.000 λιγότεροι άνθρωποι είχαν εργασία.

Ένας εναλλακτικός δείκτης ανεργίας, που περιλαμβάνει τους αποθαρρυμένους εργαζομένους και όσους εργάζονται μερικώς για οικονομικούς λόγους, αυξήθηκε οριακά στο 8%.

Η μακροχρόνια ανεργία παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, αν και η μέση διάρκεια ανεργίας υποχώρησε στις 25,3 εβδομάδες.