Η κυβερνητική φυγή προς τα εμπρός και οι ισορροπίες στη Θεσσαλονίκη

Με τον χθεσινό ανασχηματισμό ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, απέδειξε ότι δεν καλύπτει και δεν ανέχεται παράτυπες συμπεριφορές. Και πως ακόμα και στην περίπτωση που για κάποιους βουλευτές, υπουργούς ή υφυπουργούς, οι κατηγορίες είναι στα όρια της αρχειοθέτησης, εν τούτοις ο ίδιος δεν κάνει εκπτώσεις σε θέματα ηθικής και αξιών.

Είναι μια στρατηγική επιλογή η που επανακαθορίζει τα όρια της πολιτικής ευθύνης και ενισχύει το αίσθημα της δικαιοσύνης στην κοινωνία. Παράλληλα αναδεικνύει την αποφασιστικότητά του για μια αυστηρή και ξεκάθαρη «γραμμή» διακυβέρνησης, όπου καμία σκιά αμφιβολίας δεν μπορεί και δεν πρέπει να πλανάται πάνω από πρόσωπα που κατέχουν καίριες θέσεις ευθύνης.

Διαβάστε περισσότερα στα makedonikanea.gr.