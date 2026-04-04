Αγορά ακινήτων: Υψηλή ζήτηση, περιορισμένη προσφορά

Όποιος έχει προσπαθήσει να νοικιάσει ή να αγοράσει σπίτι στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια δεν χρειάζεται στατιστικά για να καταλάβει τι συμβαίνει. Αρκεί ένα τηλέφωνο ή μια ματιά σε αγγελία. Τιμές που ανεβαίνουν κάθε λίγες εβδομάδες και διαμερίσματα που «φεύγουν» εν ριπή οφθαλμού.

Η αγορά ακινήτων στην πόλη έχει ξεπεράσει προ πολλού τα όρια της «εγκράτειας». Δεν πρόκειται για μια παράλογη εξέλιξη, αλλά για το αποτέλεσμα της έντονης ανισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Όταν η ζήτηση αυξάνεται σταθερά, ενώ η διαθέσιμη προσφορά παραμένει περιορισμένη ή ανελαστική, η άνοδος των τιμών είναι σχεδόν αναπόφευκτη. Έτσι εξηγείται γιατί ακόμη και παλαιότερα διαμερίσματα, με στοιχειώδεις ανακαινίσεις, εμφανίζονται ως «ευκαιρίες», σε τιμές δυσανάλογες με τα εισοδήματα των ενδιαφερομένων.

