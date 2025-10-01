Goldman Sachs: Οι εισροές κεφαλαίων στην Ασία, πλην Κίνας, έφτασαν τα 100 δισ. δολάρια

Η Ασία, εξαιρουμένης της Κίνας, έχει προσελκύσει περίπου 100 δισ.δολάρια σε εισροές κεφαλαίων τους τελευταίους εννέα μήνες, καθώς οι παγκόσμιοι επενδυτές διαφοροποιούν τις επενδύσεις τους πέρα από τις ΗΠΑ, δήλωσε την Τετάρτη ο Kevin Sneader, πρόεδρος της Goldman Sachs GS.N για την Ασία-Ειρηνικό εκτός Ιαπωνίας.

Η Ιαπωνία έχει επωφεληθεί σημαντικά από αυτή την τάση, ενώ η άνοδος των μετοχών στην Κίνα από τα τέλη του περασμένου έτους οφείλεται κυρίως στους εγχώριους επενδυτές και στο ενδιαφέρον για τον τομέα της τεχνολογίας, με τα ξένα κεφάλαια να εξετάζουν εκ νέου την Κίνα, ανέφερε.

«Υπάρχει μια σταδιακή ροή σε αυτό το μέρος του κόσμου», δήλωσε ο Sneader στο Milken Institute Asia Summit 2025 στη Σιγκαπούρη. «Νομίζω ότι είναι σημαντικό να το τοποθετήσουμε στο πλαίσιο μιας κίνησης διαφοροποίησης και όχι μιας κίνησης εξόδου».

«Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην ενθουσιαζόμαστε υπερβολικά, επειδή μέρος αυτών των χρημάτων είναι αυτό που αποκαλώ παγκόσμια κεφάλαια hedge fund, τα ταχύτερα χρήματα», είπε.

«Τα αμοιβαία κεφάλαια, οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές, αυτά τα χρήματα δεν επιστρέφουν ακόμα στην Κίνα. Αλλά σίγουρα εξετάζουν προσεκτικά την Ασία», πρόσθεσε.

Ο Sneader είπε ότι οι τομείς της τεχνολογίας, των καταναλωτικών αγαθών και της βιομηχανίας προσελκύουν έντονο ενδιαφέρον στην Ασία, με τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να κερδίζει έδαφος στις ιδιωτικές αγορές

Ο διευθύνων σύμβουλος της κρατικής επενδυτικής εταιρείας της Σιγκαπούρης Temasek, Dilhan Pillay, μιλώντας στην ίδια εκδήλωση, είπε ότι «η παγκοσμιοποίηση όπως την γνωρίζαμε έχει εξαφανιστεί», καθώς η γεωπολιτική, οι δασμοί και οι ενεργειακοί περιορισμοί έχουν αναδιαμορφώσει τις αποδόσεις.

«Η αναδιάρθρωση των αλυσίδων εφοδιασμού για να δοθεί προτεραιότητα στην ανθεκτικότητα έναντι της αποδοτικότητας έχει ένα κόστος», είπε.

Ο Pillay πρόσθεσε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι «το πιο διαδεδομένο φαινόμενο σε όλο το πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό φάσμα».

Η Temasek, η οποία διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο αξίας 434 δισ. δολαρίων Σιγκαπούρης (340 δισ. δολάρια ΗΠΑ), ανέφερε αύξηση 11,6% στην καθαρή αξία του χαρτοφυλακίου της, η οποία έφτασε σε ιστορικό υψηλό στις 31 Μαρτίου, με τις ΗΠΑ να συνεχίζουν να αποτελούν τον μεγαλύτερο προορισμό για τα κεφάλαιά της.