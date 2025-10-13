Γιατί πέφτει η Wall Street πριν ανακοινωθούν τα κέρδη του Q3

Οι επενδυτές δεν αγοράζουν το σήμερα, αλλά το αύριο. Δεν αγοράζουν τις μετοχές των εισηγμένων εταιρειών για τις σημερινές τους λογιστικές καταστάσεις. Τις αγοράζουν για τους μελλοντικούς τζίρους, τα μελλοντικά κέρδη, τα μελλοντικά μερίσματα και τα μελλοντικά deals. Οπότε όταν πλησιάζει η περίοδος των αποτελεσμάτων, είναι σα να πλησιάζει η ώρα της κρίσης. Η ώρα της προσγείωσης στην πραγματικότητα. Η ώρα που θα φανεί το κατά πόσο οι προσδοκίες θα ευδοκιμήσουν και το κατά πόσο τα αποτελέσματα θα δικαιολογήσουν τις τρέχουσες αποτιμήσεις.

Φέτος, καθώς πλησιάζουμε στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου Q3 των εισηγμένων εταιρειών στη Wall Street, τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα. Οι χρηματιστηριακοί δείκτες παρά την ξαφνική υποχώρηση τους, βρίσκονται ακόμα σε απόσταση αναπνοής από τα πρόσφατα υψηλά τους. Ο S&P 500 απέχει 212 μονάδες ή μόλις 3% από το υψηλό 52 εβδομάδων, ο Nasdaq απέχει 915 μονάδες ή μόλις 4% από το υψηλό 52 εβδομάδων που ήταν και η ενδοσυνεδριακή κορυφή της Παρασκευής. Και ο βαρύς Dow Jones βρίσκεται χαμηλότερα κατά 1.570 μονάδες ή στο -3,3% από τα δικά του υψηλά.

Με βάση τις εκτιμήσεις των χρηματιστηριακών αναλυτών, το 85% των εισηγμένων εταιρειών θα εμφανίσουν κέρδη υψηλότερα των εκτιμώμενων από την αγορά. Πιο ειδικά αναμένεται αύξηση των κερδών κατά +8% μέσα στο Q3 του 2025, (χαμηλότερα από το +13% του Q2), κατά +7,3% μέσα στο Q4 του 2025, +9,7% για το Q1 του 2026 και +11,0% για το Q2 του 2026. Εκτιμήσεις που δεν απέχουν πολύ από τις αποδόσεις των βασικών χρηματιστηριακών δεικτών της Wall Street από την αρχή του 2025, προσφέροντας γενικά μια ισορροπημένη εικόνα.

Ο κλάδος των βιομηχανικών μετοχών θα εμφανίσει άνοδο κερδών από +3 έως +5%, ο κλάδος της υγείας από +4% έως 6%, ο κλάδος των καταναλωτικών αγαθών από +5% έως +7%, οι τράπεζες από +8% έως +10% και οι εταιρείες του ευρύτερου τεχνολογικού κλάδου από 10% έως 15%. Τέλος, το μέσο P/E με βάση τα αναμενόμενα αποτελέσματα κινείται κοντά στο 23, κυρίως λόγω των προσδοκιών του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης.

Παρά τις θετικές εκτιμήσεις όσον αφορά την κερδοφορία των εισηγμένων εταιρειών, η ψυχολογία των επενδυτών έχει χαλάσει. Και μάλιστα μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, ο φόβος επέστρεψε, όπως φαίνεται και στον δείκτη Fear & Greed Index του CNN Business, που εγκαταλείποντας άρον – άρον την ουδέτερη ζώνη πέριξ των 50 μονάδων, όπως βλέπουμε στο ακόλουθο γραφικό.

Για να αντιληφθούμε ακόμα καλύτερα που βρίσκεται η ψυχολογία των επενδυτών αξίζει να δούμε το ακόλουθο 12μηνο γράφημα της πορείας των τιμών του Fear & Greed Index. Ο οποίος έχει επιστρέψει στα επίπεδα τιμών, επί των ημερών της πρώτης εξαγγελίας των δασμών από την πλευρά του Λευκού Οίκου, που είχε αναταράξει όπως θυμόμαστε τις αγορές.

Παράλληλα ο Δείκτης Μεταβλητότητας ή και Δείκτης Φόβου, γνωστότερος και ως VIX, έχει διασπάσει ανοδικά τον ΚΜΟ των 50 ημερών (κινητό μέσο όρο) ευρισκόμενος στο 21,66. Δηλαδή σε τιμές «Extreme Fear», σε τιμές υπερβολικού φόβου.

Τι συμβαίνει λοιπόν και υποχωρούν οι δείκτες της Wall Street; Τι συμβαίνει και έχει επιβαρυνθεί η ψυχολογία των επενδυτών; Μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει να ακούμε ότι τα χρηματιστήρια ακολουθούν τον δικό τους ανοδικό δρόμο, που βασίζεται στα κέρδη που έρχονται, στη γιγάντωση του κύκλου εργασιών των εισηγμένων εταιρειών, στη στήριξη που προσφέρει ο Λευκό Οίκος σε επιλεγμένους κλάδους της αμερικανικής οικονομίας, όπως είναι οι ημιαγωγοί, η βιομηχανία, οι σπάνιες γαίες και οι κρίσιμες βιομηχανικές πρώτες ύλες, καθώς και στο μαγικό θαύμα που ακούει στο όνομα «τεχνητή νοημοσύνη». Κυρίως στο θαύμα αυτό.

Οι επενδυτές έκλειναν όλον αυτόν τον καιρό τα αυτιά τους, στις δηλώσεις του προέδρου της Fed περί ύπαρξης φούσκας στις αγορές. Έκλειναν τα αυτιά τους στις δηλώσεις της Τράπεζας της Αγγλίας περί κινδύνου απότομης διόρθωσης των αγορών. Έκλειναν τα αυτιά τους απέναντι στις ενστάσεις για την αέναη παραγωγή υπεραξιών που στερούνται αντίστοιχου οικονομικού υπόβαθρου. Μήπως ξαφνικά άνοιξαν τα αυτιά τους;

«Θεωρητικά» η πτώση της Παρασκευής, πυροδοτήθηκε από ανάρτηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, στην οποία προειδοποιούσε για «μαζική» αύξηση των δασμών (έως και 100%) στις κινεζικές εισαγωγές, ακυρώνοντας ταυτόχρονα τα σχέδια συνάντησης με τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Σαν απάντηση στην απόφαση του Πεκίνου να υιοθετήσει αυστηρότερους όρους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών. Μια απόφαση που δυναμιτίζει την βιομηχανική παραγωγή και υποσκάπτει την αμυντική δυνατότητα των ΗΠΑ. Αφού σύμφωνα με την International Energy Agency (IEA) η Κίνα ελέγχει το 61% της εξόρυξης σπάνιων γαιών και το 92% της επεξεργασίας τους.

Την Παρασκευή ζήσαμε μια ταχεία βύθιση, ή «dip», όπως είναι ο όρος στη χρηματιστηριακή διάλεκτο. Μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει, τις βυθίσεις να ακολουθεί το λεγόμενο «buy the dip». Δηλαδή οι επενδυτές να αγοράζουν στην πτώση και να βγαίνουν πάντα κερδισμένοι. Θα δούμε να εξελίσσεται μπροστά μας εκ νέου αυτό το μοτίβο, ειδικά εν μέσω της δημοσίευσης ενθαρρυντικών θεμελιωδών στοιχείων για τις μετοχές; Εάν ναι, θα επιστρέψουμε στη κατάσταση «business as usual». Εάν όχι, τότε θα ακουστεί το κλασσικό «Houston we have a problem». Και το πρόβλημα θα είναι τεράστιο.