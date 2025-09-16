Την Παρασκευή το βράδυ, μετά το κλείσιμο της Wall Street στις ΗΠΑ, ο οίκος Fitch ανακοίνωσε ότι υποβαθμίζει το αξιόχρεο της γαλλικής οικονομίας από AA- σε A+. Πρόκειται για τη χειρότερη αξιολόγηση που έχει γίνει ποτέ για τη Γαλλία.

Τι έκανε το γαλλικό χρηματιστήριο τη Δευτέρα; Aνέβηκε κατά 0,92% στις 7896 μονάδες με τα ιστορικά υψηλά να τοποθετούνται στις 8.257 μονάδες, και η απόδοση της γαλλικής 10ετίας έπεσε κατά 0,49% στο 3,4850%.

Οι επενδυτές ποντάρουν ότι ο Lecornu μπορεί να ανατρέψει την πολιτική κρίση; Προφανώς. (σ.σ: Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ).

Όπως προφανώς και ποντάρουν ότι η ΕΚΤ θα κάνει ό,τι χρειαστεί προκειμένου η δημοσιονομική κρίση της Γαλλίας να μη μεταδοθεί στο υπόλοιπο ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

Η επενδυτική υπεραισιοδοξία βέβαια δεν περιορίζεται μόνο στη γαλλική περίπτωση.

Τα κέρδη που καταγράφουν οι παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές σαφώς και δεν τιμολογούν επαρκώς τους κινδύνους που προέρχονται από το υψηλό δημόσιο χρέος, τη διαταραχή του παγκόσμιου εμπορίου, την αναδιάταξη των εμπορικών αλυσίδων και τις γεωπολιτικές εντάσεις σε αρκετά σημεία του πλανήτη.

Όπως επισήμανε στην τριμηνιαία ανασκόπηση της η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών –BIS – τόσο στις αγορές των μετοχών όσο και των ομολόγων, οι επενδυτές τιμολογούν μια πιο αισιόδοξη εικόνα από αυτή που αιτιολογείται από τα στοιχεία.

«Οι αισιόδοξες εκτιμήσεις της αγοράς έρχονται σε αντίθεση με τις ανησυχίες για τη δημοσιονομική βιωσιμότητα, οι οποίες προκύπτουν από τη δυναμική των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων» ανέφερε συγκεκριμένα η BIS.

Η παρατήρηση της BIS είναι σωστή. Οι καμπύλες αποδόσεων παρουσιάζουν σημαντική απότομη αύξηση στο εξαιρετικά μακροπρόθεσμο άκρο, αντανακλώντας την αυξανόμενη ανησυχία για τις δημοσιονομικές προοπτικές σε αρκετές από τις ανεπτυγμένες οικονομίες, αλλά και τις συνεχιζόμενες ανησυχίες για πιθανή αναζωπύρωση του πληθωρισμού.(σ.σ: Για παράδειγμα το τρέχον επίπεδο των αμερικανικών δασμών – το υψηλότερο από τη δεκαετία του 1930 – θα αύξανε τον εκτιμώμενο πληθωρισμό στην οικονομία των ΗΠΑ κατά 3% και θα μείωνε την οικονομική ανάπτυξη κατά 1% τους επόμενους 12 μήνες,σύμφωνα με τη ΒIS).

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε και ο επικεφαλής του νομισματικού και οικονομικού τμήματος της BIS, Hyun Song Shin: «Η αισιοδοξία των αγορών φαίνεται να αγνοεί ορισμένες από τις πολύ πραγματικές προκλήσεις στην πραγματική οικονομία... Οι αγορές είναι ευάλωτες σε ανατιμήσεις λόγω κακών ειδήσεων», για να ολοκληρώσει τις παρατηρήσεις του επαναλαμβάνοντας για άλλη μια φορά ότι «το βάρος του εθνικού χρέους σε όλο τον κόσμο φτάνει σε επίπεδα που αγγίζουν τα όρια της βιωσιμότητας. Η ιστορική εμπειρία δείχνει ότι η πίεση στις αγορές μπορεί να εμφανιστεί πολύ πριν τα επίπεδα χρέους υπερβούν τα όρια που ορίζονται στα εγχειρίδια».

Ο Hyun Song Shin έχει απόλυτο δίκιο. Από που λοιπόν αντλούν την υπεραισιοδοξία τους οι επενδυτές;

Από τις δαπάνες των κυβερνήσεων σε συνδυασμό με την επιτοκιακή πολιτική των Κεντρικών Τραπεζών και το αφήγημα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Εν ολίγοις, η αγορά διαθέτει προς το παρόν και ρευστότητα και story.

Χαμηλά επιτόκια και ρευστότητα

Οι δαπάνες που έχουν εξαγγείλει οι κυβερνήσεις για τεχνολογικά και αμυντικά επιχειρησιακά σχέδια αλλά και υποδομές, σε συνδυασμό με τις προοπτικές περαιτέρω μείωσης του κόστους δανεισμού, έχουν οδηγήσει σχεδόν το σύνολο των περουσιακών στοιχείων σε υψηλές αποτιμήσεις.

Οι ανακοινώσεις για δημοσιονομικές δαπάνες στις ΗΠΑ και την Ευρώπη- συμπεριλαμβανομένης και της Γερμανίας- οι μειώσεις των επιτοκίων στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και οι προσδοκίες για παρόμοια μέτρα από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, στηρίζουν τη συνέχεια του ράλι στις αγορές.

Αυτή την εβδομάδα άλλωστε περιμένουμε την πολυαναμενόμενη συνεδρίαση της Fed, με τις αγορές να προεξοφλούν μια πρώτη μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Οι επενδυτές αναμένουν ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πραγματοποιήσουν επίσης δύο ακόμη μειώσεις επιτοκίων τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο, καθώς προσπαθούν να στηρίξουν την αγορά εργασίας. Η τιμολόγηση της αγοράς υποδηλώνει επίσης τρεις ακόμη μειώσεις επιτοκίων το 2026.

Με την προσφορά χρήματος Μ2 σε ΗΠΑ, Κίνα, Ευρώπη και Ιαπωνία να βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά, η επικείμενη μείωση επιτοκίων είναι «βούτυρο» στο ψωμί της επενδυτικής διάθεσης η οποία και πάλι «προς τη δόξα τραβά».

Άλλωστε που αλλού θα μπορούσε να τοποθετηθεί όλο αυτό το χρήμα προκειμένου να μην το ροκανίσει ο πληθωρισμός;

Αυτό το ερώτημα στην ουσία μας δίνει και την απάντηση γιατί από τον χρυσό και τα κρυπτονομίσματα, έως τις μετοχές και τα ακίνητα, σύσσωμο το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων αναρριχάται από το ένα ιστορικό υψηλό στο άλλο.

Στο τέλος της ημέρας βέβαια αυτό που θα κάνει τη διαφορά είναι οι επιλογές και η κατανομή που κάνει κανείς μεταξύ των άνωθεν περιουσιακών στοιχείων.

Το αφήγημα της ΑΙ

Η μεγαλύτερη ίσως κινητήρια δύναμη του ράλι των αγορών είναι το αφήγημα της κάθετης αύξησης της παραγωγικότητας από την εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η Price Waterhouse Cooper -PWC- εκτιμά ότι το 45% των συνολικών παγκόσμιων οικονομικών κερδών έως το 2030 θα προέλθει από την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς ολοένα και περισσότεροι τομείς θα υιοθετούν τα οφέλη της παραγωγικότητας και της βελτίωσης των προϊόντων της.

Η έρευνα της PWC αναφέρει επίσης ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να προσθέσει επιπλέον 15,7 τρισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο ΑΕΠ, ήτοι αύξηση πέριξ του 14%.

Τα μεγάλα επιτεύγματα της Τεχνητής Νοημοσύνης λοιπόν είναι μπροστά μας και αυτό φαίνεται να είναι το μεγαλύτερο ίσως στοίχημα της επενδυτικής κοινότητας.

Εξετάζοντας κανείς τα μοντέλα, από το ChatGPT μέχρι το Gemini και από το Llama μέχρι το Claude και το Grok, ή το DeepSeek και το Qwen, καταλήγει ότι η ικανότητά τους να συλλογίζονται, να κατανοούν την προηγμένη φυσική και να αναλύουν εικόνες, βελτιώνεται αισθητά με κάθε επανάληψη.

Στην ουσία αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι η χειρότερη ΤΝ που θα μπορούσε να υπάρξει ποτέ. Τουτέστιν, τα καλύτερα της τέταρτης και της πέμπτης βιομηχανικής επανάστασης που θα ακολουθήσει, είναι μπροστά μας.

[email protected]

Aποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, καμία διασφάλιση δε δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.