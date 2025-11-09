Μια ασυνήθιστη μεταβολή στις παγκόσμιες πληθωριστικές τάσεις φαίνεται πως θα δώσει νέα δυναμική στη φετινή ανοδική πορεία των ομολόγων στις αναδυόμενες αγορές.

Επενδυτικοί κολοσσοί όπως η Morgan Stanley Investment Management και η Ninety One στοιχηματίζουν σε περαιτέρω άνοδο των ομολόγων σε τοπικά νομίσματα, προβλέποντας ότι οι κεντρικές τράπεζες των αναδυόμενων οικονομιών θα μπορέσουν να μειώσουν τα επιτόκια ταχύτερα από ό,τι οι ανεπτυγμένες χώρες.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να δώσει επιπλέον ώθηση στις ήδη εντυπωσιακές αποδόσεις των επενδυτών, οι οποίοι φέτος έχουν αποκομίσει τα υψηλότερα κέρδη των τελευταίων ετών τόσο από μετοχές όσο και από ομόλογα σε δολάρια.

Ο αποπληθωρισμός αλλάζει τα δεδομένα

Αυτό που προκαλεί αισιοδοξία στους επενδυτές είναι η καθαρή επιβράδυνση του πληθωρισμού.

Για δύο συνεχόμενα τρίμηνα, οι τιμές καταναλωτή στις αναδυόμενες αγορές αυξάνονται με χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με τις ανεπτυγμένες οικονομίες, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg - ένα φαινόμενο που είχε να εμφανιστεί εδώ και περίπου 35 χρόνια, εκτός από τη σύντομη περίοδο της πανδημίας. Η ανατροπή αυτή ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα ευνοϊκή για την αγορά ομολόγων.

Αποδόσεις και ρεαλιστικά επιτόκια

Οι επενδυτές που έχουν τοποθετηθεί σε ομόλογα τοπικού νομίσματος έχουν ήδη δει μέση απόδοση γύρω στο 7% φέτος, ξεπερνώντας τα αντίστοιχα αμερικανικά ομόλογα. Σε ορισμένες χώρες, όπως η Ουγγαρία, η Βραζιλία και η Αίγυπτος, τα κέρδη φτάνουν ακόμη και πάνω από 20%.

Ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός στις αναδυόμενες οικονομίες έπεσε στο 2,47% το τρίτο τρίμηνο του 2025 — το χαμηλότερο επίπεδο από το 2021 — ενώ στις ανεπτυγμένες οικονομίες αυξήθηκε στο 3,32%.

Ορισμένες χώρες, όπως το Μεξικό και η Πολωνία, έχουν ήδη ξεκινήσει έναν κύκλο μειώσεων επιτοκίων, και αναμένονται περαιτέρω χαλαρώσεις από την Ταϊλάνδη, τη Νότια Κορέα, την Τουρκία και την Ινδία μέχρι το τέλος του έτους.

Προοπτικές και κίνδυνοι

Παρά τα εντυπωσιακά κέρδη, οι αναδυόμενες αγορές δεν είναι πλήρως προστατευμένες από τις διακυμάνσεις του δολαρίου. Η ενίσχυση του αμερικανικού νομίσματος από τον Ιούλιο έχει προκαλέσει μικρές απώλειες σε τοπικά νομίσματα και ομόλογα, αν και η πιθανότητα νέων μειώσεων επιτοκίων από τη Fed περιορίζει περαιτέρω την άνοδο του δολαρίου.

Ακόμη και επενδυτές που περιμένουν σταθερό δολάριο βλέπουν δυνατότητα ανόδου στα ομόλογα των αναδυόμενων αγορών. Ο Alejandro Cuadrado από την BBVA εκτιμά ότι οι μειώσεις επιτοκίων θα ενισχύσουν τις αποδόσεις μέσω μεγαλύτερης διάρκειας των ομολόγων.

Η ταχεία αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στις αναδυόμενες αγορές επηρεάζει και τις μετοχές, μειώνοντας τη διαφορά κινδύνου έναντι των ανεπτυγμένων αγορών, σύμφωνα με τον Derrick Irwin της Allspring Global Investments.