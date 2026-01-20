Αν φοβάται κανείς για την επιβράδυνση ενός κλάδου το πρώτο πράγμα που ελέγχει είναι αν οι επιδόσεις και οι προοπτικές των leaders παραμένουν ισχυρές.

Για τον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης αυτό συνεπάγεται ότι ελέγχει κανείς τις επιδόσεις των τριών στυλοβατών του κλάδου: Της Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSMC, της ASML και της Nvidia. Οι επιδόσεις αυτών των εταιρειών είναι στην ουσία ο πιο ενδεικτικός δείκτης υγείας για το οικοσύστημα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σε ένα από τα πιο κυρίαρχα ερωτήματα λοιπόν των ημερών μας, που δεν είναι άλλο από το κατά πόσον διανύουμε στις αγορές μια εποχή φούσκας στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης, η TSMC που είναι η πρώτη εκ των τριών στυλοβατών που ανακοίνωσε αποτελέσματα τέταρτου τριμήνου 2025, απάντησε αρνητικά.

Η ΤSMC δεν είναι μια οποιαδήποτε εταιρεία. Είναι η εταιρεία που ελέγχει τον κύριο όγκο της παγκόσμιας παραγωγής εξελιγμένων μικροτσίπ 10 νανομέτρων και κάτω και θεωρείται η υπερδύναμη για τα τσιπ των 3 και 5 νανομέτρων, και τα τσιπ επόμενης γενιάς 2 νανομέτρων και κάτω, που θα τροφοδοτήσουν το άλμα στις αναδυόμενες τεχνολογίες της κβαντικής πληροφορικής, της Τεχνητής Νοημοσύνης, της αυτόνομης οδήγησης και των 5G τηλεπικοινωνιών.

Στο σημείο αυτό να διευκρινήσουμε ότι η TSMC δεν ελέγχει απλά την παραγωγή των πιο συγχρονων τσιπ, αλλά ολόκληρη την πρωτοποριακή διαδικασία, από την Έρευνα και Ανάπτυξη νέων αρχιτεκτονικών τρανζίστορ εως τα πιο σύνθετα βήματα κατασκευής - λιθογραφία, χάραξη, εναπόθεση - για ισχυρά τσιπ που χρησιμοποιούνται σε smartphones, HPC και AI. Διαχειρίζεται την κρίσιμη βελτιστοποίηση σχεδιασμού - τεχνολογίας – DTCO - και παρέχει πλήρως ενσωματωμένες πλατφόρμες διεργασιών για τους πελάτες, κατέχοντας ουσιαστικά τις πιο προηγμένες δυνατότητες χύτευσης παγκοσμίως.

Τι μας είπαν λοιπόν κατά τη διάρκεια παρουσίασης των αποτελεσμάτων ο Διευθύνων Σύμβουλος CC Wei CEO και ο οικονομικός διευθυντής Wendell Huang, της TSCM; Ότι έχουν « ισχυρή πεποίθηση» για την ανοδική τάση της Τεχνητής Νοημοσύνης και αυτός είναι ο λόγος που εντείνουν τις κεφαλαιουχικές δαπάνες για επέκταση στην Ταϊβάν και στις ΗΠΑ.

Όσον αφορά τις επιδόσεις, η TSMC ανακοίνωσε καλύτερα των αναμενομένων αποτελέσματα με αύξηση κερδών 35% σε ετήσια βάση για το τρίμηνο και έδωσε θετικό guidance, καθώς η διοίκηση αναμένει ότι η επιχείρηση θα υποστηριχθεί από τη συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση για τις τεχνολογίες αιχμής.

Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 1,046 τρισ. νέα δολάρια Ταϊβάν -33,73 δισ. δολάρια- έναντι 1,034 τρισ. δολαρίων Ταϊβάν που είχε εκτιμηθεί και καταγράφοντας άλμα 20,5% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρσι. Η εταιρεία ξεπέρασε δε για πρώτη φορά τα 100 δισ. δολάρια σε ετήσια έσοδα.

Τα καθαρά κέρδη του τεχνολογικού κολοσσού άγγιξαν τα 505,7 δισ. δολάρια Ταϊβάν -16 δισ. δολάρια- το τελευταίο τρίμηνο του 2025, αρκετά υψηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών για αύξηση 25%. Σημειωτέον ότι η TSMC σημειώνει ρεκόρ ετήσιας αύξησης κερδών για οκτώ συνεχόμενα τρίμηνα.

Ποιος ήταν ο πρωταγωνιστής των επιδόσεων; Το τμήμα υπολογιστών υψηλής απόδοσης της TSMC, το οποίο περιλαμβάνει εφαρμογές AI και 5G.

Πιο συγκεκριμένα, η TSCM ανέφερε ότι τα προηγμένα τσιπ μεγέθους 7 νανομέτρων και κάτω αντιπροσώπευαν το 77% των συνολικών εσόδων από την πώληση πλακιδίων κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Για το σύνολο του έτους 2025, τα τσιπ αυτά αντιπροσώπευαν το 74% των εσόδων, από 69% το 2024.

Τα μεγαλειώδη σχέδια επέκτασης στις ΗΠΑ

Στην τηλεδιάσκεψη της εταιρείας για τα αποτελέσματα, η TSMC ανακοίνωσε ότι πρόσφατα αγόρασε επιπλέον γη στην Αριζόνα και σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα «cluster gigafab» στην Πολιτεία.

Ενώ η εταιρεία δεν αποκάλυψε την αξία των προγραμματισμένων επεκτάσεών της στις ΗΠΑ σε δολάρια, προέβλεψε ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες το νέο έτος θα αυξηθούν κατά 30% σε σύγκριση με το 2025 έως και τα 56 δισ. δολάρια, υψηλότερα από τις προσδοκίες, αποτυπώνοντας πώς ο κατασκευαστής τσιπ επωφελείται από την άνθηση της ΑΙ.

Υπενθυμίζουμε ότι η επέκταση της Αριζόνα συμπίπτει με την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-Ταϊβάν που υπογράφηκε την προηγούμενη Πέμπτη και η οποία περιορίζει τους δασμούς των ΗΠΑ σε προϊόντα της Ταϊβάν στο 15%, από 20%, χωρίς να συσσωρεύει τους υπάρχοντες συντελεστές. (σ.σ: Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ).

Σύμφωνα με τη συμφωνία, οι εταιρείες της Ταϊβάν θα υλοποιήσουν 250 δισ. δολάρια σε άμεσες επενδύσεις στις ΗΠΑ σε ημιαγωγούς, Τεχνητή Νοημοσύνη και συναφείς τομείς, μαζί με 250 δισ. δολάρια σε εγγυήσεις πίστωσης για την ενίσχυση των αλυσίδων εφοδιασμού. Η συμφωνία παρέχει επίσης ευνοϊκή μεταχείριση για τα τσιπ, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες για την επανατοποθέτηση της παραγωγής στις ΗΠΑ.

Ο Huang βέβαια αρνήθηκε ότι τα επενδυτικά σχέδια της TSMC συνδέονται άμεσα με τη συγκεκριμμένη συμφωνία και δήλωσε ότι η εταιρεία επεκτείνεται στις ΗΠΑ προκειμένου να εξυπηρετήσει τους πελάτες της και δεδομένου ότι πιστεύει ότι η κατασκευαστική της αριστεία μπορεί να επαναληφθεί στις ΗΠΑ.

Όπως και να έχει, ο στόχος της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ταϊβάν είναι να φέρει το 40% της αλυσίδας εφοδιασμού ημιαγωγών της Ταϊβάν στις ΗΠΑ και την ίδια στιγμή η TSMC θα επιταχύνει τις επενδύσεις στην Αριζόνα.

Σημειωτέον ότι το πρώτο εργοστάσιο κατασκευής της TSMC στις ΗΠΑ έχει ήδη ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή και παράγει πλέον τσιπ με αποδόσεις και τεχνολογικά επίπεδα συγκρίσιμα με αυτά των κορυφαίων εγκαταστάσεων της εταιρείας στην Ταϊβάν.

Η TSMC επιταχύνει το χρονοδιάγραμμα παραγωγής για το δεύτερο εργοστάσιό της στην Αριζόνα στο δεύτερο εξάμηνο του 2027, με την κατασκευή μιας τρίτης εγκατάστασης να επιταχύνεται φέτος. Έχει επίσης αρχίσει να υποβάλλει αιτήσεις για άδειες για ένα τέταρτο εργοστάσιο. (σ.σ: Tο αρχικό σχέδιο της TSMC για τα πρώτα 1.100 στρέμματα στην Αριζόνα περιελάμβανε έξι μονάδες κατασκευής πλακιδίων, δύο προηγμένες εγκαταστάσεις συσκευασίας και ένα κέντρο έρευνας και ανάπτυξης. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, η εταιρεία αγόρασε ένα επιπλέον οικόπεδο και ορισμένες εγκαταστάσεις που ήταν μέρος του αρχικού σχεδίου, θα κατασκευαστούν τώρα σε αυτό το δεύτερο κομμάτι γης, ενώ το υπόλοιπο θα χρησιμοποιηθεί μελλοντικά).

Επίσης, η ΤSMC κατασκευάζει εργοστάσια στην Ιαπωνία και τη Γερμανία, προωθώντας τη διεθνή της επέκταση,

Παρά ταύτα, η διοίκηση της TSCM έχει διευκρινίσει ότι οι πιο προηγμένες τεχνολογίες της εταιρείας θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται στην Ταϊβάν, όπου η TSMC επωφελείται από την απαραίτητη συνεργασία μεταξύ των ερευνητικών ομάδων και των παραγωγικών της μονάδων.

Σημαντικό ρόλο στην απόφαση αυτή βέβαια παίζουν και τα περιθώρια κέρδους. Στην Ταϊβάν παραμένουν πολύ υψηλότερα από ό,τι στις ΗΠΑ, εν μέρει λόγω του χαμηλότερου κόστους εργασίας.

Τι σηματοδοτούν οι επιδόσεις και τα επενδυτικά πλάνα της TSMC

Τα τριμηνιαία αποτελέσματα και το guidance της TSMC έφεραν νέα αισιοδοξία στην αγορά όσον αφορά τη διατήρηση των παγκόσμιων δαπανών στην Τεχνητή Νοημοσύνη το 2026, έπειτα από τις πρόσφατες ανησυχίες για «φούσκα»στον κλάδο και σημάδια μεταβλητότητας στο λεγόμενο «AI trade».

Είναι χαρακτηριστική η «εκτίναξη» την προηγούμενη Πέμπτη, με την ASML να σημειώνει άνοδο πάνω από 7%, γράφοντας νέο ιστορικό υψηλό και ανεβάζοντας τη χρηματιστηριακή της αξία πάνω από τα 500 δισ. δολάρια.

Στη Wall Street επίσης σύσσωμος ο κλάδος σημείωσε δυνατή άνοδο, χαιρετίζοντας τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις άνω του 1 τρισ. δολαρίων μόνο για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων.

Το δεύτερο «ραντεβού» των επενδυτών όσον αφορά τις προοπτικές του οικοσυστήματος της Τεχνητής Νοημοσύνης θα είναι στις 28 Ιανουαρίου, όπου θα εκδώσει αποτελέσματα του Δ' τριμήνου του 2025 η ASML. Οι αναλυτές περιμένουν ένα ισχυρό συνολικό 2025, με τη διοίκηση να αναμένει ότι το 2026 θα φτάσει ή και θα ξεπεράσει την απόδοση του 2025, παρά τις ανησυχίες για επιβράδυνση της Κίνας.

To τρίτο «ραντεβού» θα είναι στις 24 Φεβρουαρίου με τα αποτελέσματα τριμήνου της Nvidia.

