Γιατί το αμερικανικό δημόσιο μπήκε με 10% στην Trilogy Metals

Το deal ανάμεσα στο Αμερικανικό Δημόσιο και στην Trilogy Metals Inc. που είναι μια καναδική εταιρεία εξερεύνησης μετάλλων, αποτιμάται στα $35,6 εκατ. και γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρον καθώς η συμφωνία περιλαμβάνει και warrants, δηλαδή δικαιώματα προαίρεσης για την απόκτηση, ενός επιπλέον ποσοστού της τάξης του 7,5%.

Η συμφωνία για τα warrants θα ολοκληρωθεί μετά την αδειοδότηση και ολοκλήρωση του οδικού βιομηχανικού άξονα στην περιοχή Amble της βορειοδυτικής Αλάσκας, μήκους 211 μιλίων, που αποτελεί και το σημείο κλειδί της συμφωνίας.

Ο οδικός άξονας θα επιτρέψει την πρόσβαση στις συγκεκριμένες απομακρυσμένες, δυσπρόσιτες και ανεξερεύνητες περιοχές, που διαθέτουν κοιτάσματα, πλούσια σε αποθέματα χαλκού, ψευδαργύρου, αργύρου, χρυσού, μόλυβδου, κοβαλτίου και άλλων στρατηγικών μετάλλων, απαραίτητων για την πράσινη μετάβαση, την ηλεκτροκίνηση και την εθνική άμυνα των ΗΠΑ.

Ας σημειωθεί ότι το οδικό έργο από το Dalton Highway μέχρι την Ample, παρέμενε μπλοκαρισμένο στα χαρτιά για μεγάλο χρονικό διάστημα, μετά από απόφαση της κυβέρνησης Μπάιντεν η οποία είχε υποκύψει στις περιβαλλοντικές ανησυχίες και ενστάσεις των κατοίκων της περιοχής.

H μετοχή της Trilogy Metals Inc. με χρηματιστηριακό κωδικό TMQ, η οποία διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και του Τορόντο, σε λίγα μόλις λεπτά αμέσως μετά την ανακοίνωση του deal είχε εκτοξευθεί στο +175%.

Ακολουθώντας το παράδειγμα και των υπολοίπων εταιρειών στις οποίες ξαφνικά απέκτησε μετοχικό ποσοστό το Αμερικανικό Δημόσιο. Εκτός από τον χρηματιστηριακό παροξυσμό, η επένδυση των $35,6 εκατ. αλλάζει άρδην την οικονομική εικόνα της εταιρείας.

Αφού τα τρέχοντα ταμειακά διαθέσιμα της TMQ βρίσκονται στα $23,4 εκατ. και θα αυξηθούν άμεσα κατά 152%. Στο Q3 του 2025 η εταιρεία παρέμεινε ζημιογόνα κατά $1,7 εκατ. Στο δε μετοχικό της κεφάλαιο, με ποσοστό 8,7% εμφανίζεται και ο μεγαλοεπενδυτής John Paulson, γνωστός στη χώρα μας από τη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Πειραιώς, της Alpha Bank και της ΕΥΠΑΔ.

Η ανακοίνωση της συμφωνίας οδήγησε την μετοχή TMQ στην αξιοζήλευτη απόδοση της τάξης του σχεδόν + 300% μέσα στον τελευταίο μήνα και πάνω από +1500% στο τελευταίο δωδεκάμηνο. Αποδεικνύοντας για μια ακόμα φορά την ικανότητα του μαγικού ραβδιού του Λευκού Οίκου, να ανεβοκατεβάζει τις τιμές μιας σειράς από επενδυτικά προϊόντα, μέσω φημών, δηλώσεων, ανακοινώσεων, αλλά και πραγματικών συμφωνιών.

Γράφημα 30 ημερών της μετοχής της Trilogy Metals (TMQ)

Γράφημα 52 εβδομάδων της μετοχής της Trilogy Metals (TMQ)

Ωστόσο το έντονο χρηματιστηριακό και επενδυτικό ενδιαφέρον πάνω στη μετοχή της Trilogy Metals Inc., συνοδεύεται και από ηχηρές ενστάσεις. Η κρατική επιρροή μπορεί να αποθαρρύνει ιδιώτες επενδυτές φοβούμενους ενδεχόμενες πολιτικές παρεμβάσεις, αφού όπως λένε και οι αγγλοσάξονες «there's no such thing as a free lunch».

Διότι η κρατική «εμπλοκή» στην εταιρεία εισάγει πέρα από φρέσκα κεφάλαια και επιπλέον διοικητικές και ελεγκτικές δεσμεύσεις. Για παράδειγμα, η Trilogy δεν θα μπορεί να προβαίνει σε λήψη δανείων άνω του $1 δισ., χωρίς την έγκριση της αμερικανικής κυβέρνησης. Κάτι σχετικό ισχύει και στην US Steel, όπου το αμερικανικό δημόσιο διαθέτει την κρίσιμη «χρυσή μετοχή», ως αντιστάθμισμα στην είσοδο Ιαπωνικών κεφαλαίων.

Η συμφωνία έχει ένα ισχυρότερο και βαθύτερο οικονομικό και πολιτικό αποτύπωμα, στον δρόμο της επέκτασης και διασφάλισης της αμερικανικής εγχώριας παραγωγής κρίσιμων βιομηχανικών ορυκτών. Ειδικά σε μια εποχή πλούσια σε γεωπολιτικές εντάσεις, με τους βασικούς παγκόσμιους προμηθευτές να παίζουν το δικό τους παιχνίδι εξουσίας πάνω στις σπάνιες γαίες και τις βιομηχανικές πρώτες ύλες.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αντανακλά την παγκόσμια στροφή προς κρατικές επενδύσεις σε στρατηγικούς πόρους. Υπενθυμίζει όμως ταυτόχρονα την ανάγκη εξισορρόπησης μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και ασφάλειας, ελεύθερης οικονομίας και κρατικού παρεμβατισμού.

Και είναι λογικό να ακούγονται φωνές αμφιβολίας, μετά τις παρόμοιες πρακτικές που ακολουθήθηκαν και στις περιπτώσεις της MP Materials, της Lithium Americas και της Intel. Οι οποίες προς το παρόν έχουν προκαλέσει ενθουσιασμό στους επενδυτές, λόγω της εκτίναξης των τιμών των μετοχών, σαν αποτέλεσμα της «σιγουριάς» που προσφέρει ο Λευκός Οίκος.

Κατά τη διάρκεια της υπογραφής της συμφωνίας ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι η κρατική επένδυση θα «εξασφαλίσει προμήθειες κρίσιμων ορυκτών και θα ωφελήσει τον αμερικανικό λαό».

Η Trilogy Metals από την πλευρά της ανέφερε ότι η νέα εταιρική σχέση με το κράτος αποτελεί «ορόσημο για την ανάπτυξη ασφαλούς εγχώριας εφοδιαστικής αλυσίδας».

Πιθανότατα στο μυαλό του CEO Tony Giardini, να κυριαρχεί και η σκέψη ότι η κρατική συμμετοχή θα επιτρέψει στην εταιρεία να ξεπεράσει με ευκολία τις περιβαλλοντικές αντιδράσεις, τόσο από το Sierra Club, όσο και από εκθέσεις του αμερικανικού υπουργείου Εσωτερικών του 2024, που είχαν πιέσει την προεδρία Μπάιντεν.

Ο Λευκός Οίκος υιοθετεί μια πρωτοφανή στρατηγική παρέμβασης στην αμερικανική ιδιωτική οικονομία, μέσω μετοχικών συμμετοχών και κρατικών επενδύσεων.

Ο στόχος του, είναι η επιστροφή της βιομηχανικής παραγωγής στις ΗΠΑ, ο επαναπατρισμός των βασικών αλυσίδων εφοδιασμού, η απεξάρτηση από τις διεθνείς αγορές στον τομέα των κρίσιμων ορυκτών και σπάνιων γαιών με σκοπό την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας. Ωστόσο το γεγονός ότι δημιουργούνται απολύτως συνειδητά δυο διαφορετικά επιχειρηματικά περιβάλλοντα, θορυβεί εν μέρει τις αγορές. Πλέον στις ΗΠΑ υπάρχουν οι εταιρείες που διαθέτουν την υποστήριξη του Λευκού Οίκου σε θέματα χρηματοδοτήσεων, αδειοδοτήσεων κ.α. και οι υπόλοιπες που ακολουθούν απλά τους κανόνες της ελεύθερης οικονομίας.