Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2024 διαμορφώθηκε για τον Αύγουστο ο δείκτης επιχειρηματικό κλίματος στη Γερμανία που καταρτίζει το ινστιτούτο Ifo. Ωστόσο, η ανάκαμψη στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης παραμένει αδύναμη.

Σύμφωνα με τη σχετική έρευνα που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα, ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος διαμορφώθηκε στις 89 μονάδες έναντι 88,6 μονάδων τον Ιούλιο και ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters ανέμεναν μια μέτρηση στις 888 μονάδες.

Ο δείκτης τρεχουσών συνθηκών διαμορφώθηκε στις 86,4 μονάδες έναντι 86,5 μονάδων τον Ιούλιο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μια μέτρηση στις 86,7 μονάδες.

Ο δείκτης προσδοκιών (για τους επόμενους 6 μήνες) διαμορφώθηκε στις 91,6 μονάδες έναντι 90,8 μονάδων τον Ιούλιο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μια μέτρηση στις 90,5 μονάδες.

Σχολιάζοντας την έρευνα, ο πρόεδρος του Ifo, Κλέμενς Φουέστ, ανέφερε ότι «η ανάκαμψη της γερμανικής οικονομίας παραμένει αδύναμη».