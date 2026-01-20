Γερμανία: Πτώση 2,5% στον δείκτη τιμών παραγωγού τον Δεκέμβριο

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας (Destatis), ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) στη Γερμανία υποχώρησε κατά 2,5% σε ετήσια βάση. Η πτώση αυτή ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών, οι οποίοι προέβλεπαν μια ηπιότερη κάμψη της τάξης του 2%, και επιβεβαιώνει την τάση αποκλιμάκωσης των πιέσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Οι αναλυτές που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει πτώση 2,4%.

Η «ακτινογραφία» της πτώσης

Ο κύριος μοχλός πίσω από αυτή τη μείωση παραμένει το ενεργειακό κόστος. Μετά το σοκ των προηγούμενων ετών, οι τιμές της ενέργειας στην αγορά χονδρικής παρουσίασαν αισθητή εξομάλυνση, συμπαρασύροντας το συνολικό κόστος λειτουργίας των γερμανικών βιομηχανιών.