Γερμανία: Ο Μερτς πιέζει για απορρύθμιση του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, σκοπεύει να προωθήσει την απορρύθμιση του τραπεζικού τομέα στην Ευρώπη - μια νέα προσπάθεια για την τόνωση της ανάπτυξης της μεγαλύτερης οικονομίας της ηπείρου.

Η γερμανική χρηματοπιστωτική βιομηχανία διαμαρτύρεται εδώ και χρόνια για το βάρος των κανονισμών, το οποίο, όπως υποστηρίζει, έχει οδηγήσει σε απώλεια μεριδίου αγοράς έναντι τραπεζών εκτός Ευρώπης.



Η δέσμευση του Μερτς να υπερασπιστεί το ζήτημα, τόσο εντός της κυβέρνησης συνεργασίας με τους Σοσιαλδημοκράτες όσο και σε επίπεδο ΕΕ, έχει γίνει δεκτή με ικανοποίηση.

Η ρύθμιση του τραπεζικού τομέα πραγματοποιείται σε μεγάλο βαθμό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συζητά εάν θα ακολουθήσει το παράδειγμα της κυβέρνησης Τραμπ και θα χαλαρώσει τους κανόνες που θεσπίστηκαν μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008-2009. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι το υπερβολικό ρυθμιστικό πλαίσιο περιορίζει τις επενδύσεις, τη δαπάνη και την ανάπτυξη.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες χάνουν έδαφος έναντι των αμερικανικών

Ο Μερτς, πρώην πρόεδρος της BlackRock Γερμανίας, παρουσίασε τη θέση του σε πρόσφατη ομιλία του. Αν και αναγνώρισε ότι οι αυξημένοι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας ενίσχυσαν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, προειδοποίησε ότι τα μέτρα αυτά είχαν καταστροφικές συνέπειες για τη γερμανική οικονομία.



«Οι τράπεζες είναι υπερβολικά ρυθμισμένες», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Μερτς ανησυχεί ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες χάνουν έδαφος έναντι των αμερικανικών ανταγωνιστών, τάση που αναμένεται να ενισχυθεί υπό τις φιλικές προς τις επιχειρήσεις πολιτικές του Τραμπ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Οι γερμανικές τράπεζες ελπίζουν ότι οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ θα ζητήσουν από την Κομισιόν να εξετάσει την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα και να παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις για μεταρρύθμιση.

Η Γερμανία είναι η μόνη χώρα της Ομάδας των Επτά (G7) που έχει παρουσιάσει ύφεση για δύο συνεχόμενα έτη, ενώ προβλέπεται να σημειώσει οριακή ανάπτυξη φέτος.

«Ευτυχώς, η συζήτηση για τη ρύθμιση των τραπεζών έχει αρχίσει να κινείται· το κρίσιμο τώρα είναι να εντοπιστούν και να εφαρμοστούν γρήγορα πρακτικά μέτρα», δήλωσε ο Χίλμαρ Τσέτλερ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Γερμανικών Τραπεζών.

Ωστόσο, ορισμένοι κεντρικοί τραπεζίτες προειδοποιούν κατά της υπερβολικής χαλάρωσης.



«Αυτό δεν πρέπει να γίνει με τη μείωση των προτύπων για τις τράπεζες», δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ.

Η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της ΕΚΤ, προειδοποίησε επίσης ότι μια τέτοια πορεία θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν «αγώνα προς τα κάτω» που θα τροφοδοτούσε αστάθεια και θα έσπερνε τους σπόρους μιας νέας κρίσης.