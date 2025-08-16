Game of Thrones στη Fed

Την ώρα που οι αγορές αναμένουν τις μειώσεις επιτοκίων της Fed για να μεγαλώσουν σε εύρος και διάρκεια το «διαστημικό» χρηματιστηριακό ράλι, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακατεύει την τράπουλα για να επιλέξει τον καλύτερο δυνατό αντικαταστάτη του Τζερόμ Πάουελ. Και όταν λέμε τον καλύτερο δυνατό εννοούμε τον άνθρωπο που θα εφαρμόσει μία χαλαρή νομισματική πολιτική για να ικανοποιήσει τον Αμερικανό πρόεδρο.

Γι’ αυτό και ο τίτλος του άρθρου θα μπορούσε κάλλιστα να είναι «Πώς η Fed θα γίνει εργαλείο του Τραμπ», αφού ο ίδιος πιστεύει ότι η νομισματική πολιτική που ακολουθείται τον τελευταίο περίπου ένα χρόνο δεν είναι η ενδεδειγμένη. Βέβαια, μπορεί ο Τραμπ να πιέζει ασφυκτικά τον Πάουελ - φτάνοντας μέχρι και στο σημείο να τον απειλήσει με μήνυση - να μειώσει τα επιτόκια, ωστόσο όταν πριν τις εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου η Fed «έδειχνε» μειώσεις, ήταν ο Τραμπ που την κατηγορούσε ότι θα ρίξει το κόστος του χρήματος για να βοηθήσει την υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις.

Όπως και να έχει, αυτή τη στιγμή ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει 3-4 ονόματα, όπως δήλωσε την περασμένη Τετάρτη, προσθέτοντας μάλιστα ότι η απόφασή του θα ανακοινωθεί νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Οι τέσσερις υποψήφιοι που προκρίνουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης για μία από τις πιο νευραλγικές θέσεις στην Αμερική είναι ο κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του Τραμπ, Κέβιν Χάσετ, το πρώην μέλος της Fed Κέβιν Γουόρς, ο πρώην υποδιευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου των ΗΠΑ, Μαρκ Σάμερλιν και η Μισέλ Μπάουμαν, νυν επικεφαλής εποπτείας της Fed.

Στην ευρύτερη λίστα υπάρχουν επίσης ονόματα όπως του νυν μέλους της Fed Κρίστοφερ Γουόλερ, του πρώην επικεφαλής της Fed του Σεντ Λούις, Τζέιμς Μπούλαρντ, του Ρικ Ράιντερ, επικεφαλής επενδύσεων σταθερού εισοδήματος της BlackRock, του Φιλ Τζέφερσον, αντιπροέδρου της Fed, της Λόρι Λόγκαν, επικεφαλής της Fed του Ντάλας και του Ντέιβιντ Ζέρβος, επικεφαλής αναλυτή της Jefferies.

Η θητεία του ανθρώπου που έχει αποκρούσει ουκ ολίγες φορές τις συνεχείς πιέσεις του Αμερικανού προέδρου λήγει τον ερχόμενο Μάιο και οι πληροφορίες θέλουν τον Τραμπ να ανακοινώνει τον εκλεκτό του μέσα στον Σεπτέμβριο.

Τα 4 πρόσωπα που όπως όλα δείχνουν έχουν προκριθεί στην τελική φάση έχουν ένα κοινό: πιστεύουν ότι τα επιτόκια είναι υπερβολικά υψηλά στο τρέχον επίπεδο και επομένως πρέπει να μειωθούν. Είναι μία θέση την οποία ο Τζέρομ Πάουελ δεν ασπαζόταν, τουλάχιστον μέχρι και τη συνεδρίαση του Ιουλίου.

«Το παραδοσιακό μοντέλο διαχείρισης του πληθωρισμού σε έναν κόσμο επίμονων τιμών δεν αντικατοπτρίζει πλέον την πραγματικότητα. Γι’ αυτό το λόγο η αποστολή της Fed πρέπει να ξεπεράσει τη σταθεροποίηση του πληθωρισμού και να διασφαλίσει ότι το χρήμα θα υποστηρίζει την οικονομία».

Κρατήστε αυτή τη δήλωση, η οποία έχει γίνει από τον Τζέιμς Μπούλαρντ, πρώην επικεφαλής της Fed του Σεντ Λούις και νυν πρύτανη του business school του πανεπιστημίου Purdue. Ο Μπούλαρντ δεν είναι φαβορί για τη θέση του Πάουελ αλλά η δήλωσή του είναι ενδεικτική των προθέσεων του Τραμπ.

Τώρα, σε ό,τι αφορά τις αγορές, ενώ οι μειώσεις επιτοκίων θεωρούνται πάντοτε ενισχυτικός παράγοντας για το επενδυτικό κλίμα, στη δεδομένη χρονική στιγμή θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ανασταλτικά. Πρώτον, διότι οι αγορές έχουν σε μεγάλο βαθμό προεξοφλήσει τις επόμενες κινήσεις της Fed. Δεύτερον και πιο σημαντικό, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος αναθέρμανσης του πληθωρισμού εξαιτίας των δασμών.

Ο «πληθωρισμός των δασμών» θα μπορούσε να αυξήσει τις ανησυχίες τουλάχιστον για στασιμοπληθωρισμό ή ακόμα και για ύφεση στις ΗΠΑ.

Είναι ένα σενάριο που θα εγκλωβίσει τη Fed. Από τη μία ο Τραμπ θα ζητάει τη μείωση του κόστους του χρήματος και από την άλλη οι αγορές θα φοβούνται επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών. Είναι μία εξίσωση που το ιδανικό θα ήταν να διαχειριστεί ένα κεντρικός τραπεζίτης που δεν θα ικανοποιεί πολιτικές στοχεύσεις. Και οι αγορές όχι μόνο το γνωρίζουν αλλά και θα αντιδράσουν αναλόγως…