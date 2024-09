Φθίνουν οι οπώρες, φθίνουν και τα κεφάλαια στα Χρηματιστήρια

Οι εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στους χρηματιστηριακούς κύκλους όταν αναφέρονται στην απουσία κεφαλαίων στις αγορές είναι πολλές. «Ξέμειναν από καύσιμα οι αγορές», «στέρεψαν οι αγορές», «χωρίς πυρομαχικά οι αγορές» είναι κάποιες τέτοιες εκφράσεις. Τις ημέρες αυτές, μετά από πολλά χρόνια, διαβάζουμε παρόμοιες εκφράσεις σε αναφορές και εκθέσεις της Wall Street.

Έτσι λέξεις όπως “fuels” δηλαδή καύσιμα, όπως “bleeding” δηλαδή αιμορραγία, συμπεριλαμβάνονται στους τίτλους που περιγράφουν τις πιέσεις διαρκείας επί των μετοχών της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιακής τεχνολογίας, κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων. Ειδικότερα την περασμένη Παρασκευή η υποχώρηση του Dow Jones Industrial κατά 400 μονάδες και το σφυροκόπημα μετοχών όπως η AVGO κατά -10.36%, η GOOGL κατά -4,02%, η AMD κατά -3,65%, η AMZN κατά -3,65%, η TSLA κατά -8,45%, η NVDA κατά -4,09%, η ΜΕΤΑ κατά -3,21%, η SMCI κατά -6,79% και η κατάρρευση της Micron (MU) κατά -50% σε δυο μήνες, κατέδειξε την απουσία αγοραστών σε αυτά τουλάχιστον τα επίπεδα τιμών.

Ήδη από τον Μάιο, όταν σκεφτόμασταν την κλασσική χρηματιστηριακή ρήση “sell in May and go away”, είχαμε αναφερθεί σε δύο σημάδια ιδιαίτερα σημαντικά για τις αγορές. Το πρώτο ήταν ότι στη Wall Street πωλούσαν οι insiders, δηλαδή οι μέτοχοι, τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τα στελέχη των εισηγμένων εταιρειών, εδώ. Και το δεύτερο ήταν ότι στο Χρηματιστήριο Αθηνών είχε κορεστεί η ζήτηση για μετοχές, εδώ.

Ε λοιπόν σήμερα, η συμπεριφορά των επενδυτών έρχεται να πιστοποιήσει ακριβώς αυτό το γεγονός. Οι αγορές της Wall Street έχουν απομακρυνθεί αρκετά από τις υψηλές κορυφές τους. Οποιαδήποτε προσπάθεια επαναπροσέγγισης αυτών των κορυφών, ολοκληρώνεται με ήττα μεγάλων διαστάσεων. Οι ισχυρές ρευστοποιήσεις μετοχών, δεν απορροφώνται, με αποτέλεσμα ακόμα και τεχνικές κομβικές στηρίξεις να τίθενται σε κίνδυνο. Το γεγονός ότι οι τιμές των μετοχών ενσωματώνουν με αρνητικό τρόπο τις άσχημες ειδήσεις και τα κακά αποτελέσματα, ενώ αντίθετα δε μεταβολίζουν με θετικό τρόπο και άνοδο τα καλά νέα, είναι από μόνο του προβληματικό.

Ακόμα και το θετικό νέο της αναμενόμενης μείωσης των επιτοκίων από την πλευρά της Fed, εμφανίζει και αρνητικές επιπτώσεις αφού συνοδεύεται από εκθέσεις που περιγράφουν αδύναμα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ. Και όλοι γνωρίζουμε το ειδικό βάρος που παίζουν τα στοιχεία της ανεργίας στην ψυχολογία των Αμερικανών επενδυτών.

Το αυτό παρατηρείται και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Με τη διαφορά ότι εδώ δεν πούλησαν μετοχές οι insiders, αλλά πραγματοποιήθηκαν σημαντικά placements που αφαίρεσαν ρευστότητα από την αγορά. Έτσι οι αγοραστές ξόδεψαν τις κεφαλαιακές τους δυνάμεις στα placements των μεγάλων εταιρειών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και δε διαθέτουν πλέον επαρκή κεφάλαια για να συνεχίσουν τις αγορές τους. Με αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών να ακολουθεί μια βαρετή και μη ενδιαφέρουσα πορεία πέριξ των 1420 -1430 μονάδων. Ένα τόσο στενό εύρος τιμών, που δεν επιτρέπει ούτε στους πιο ριψοκίνδυνους traders να ενεργοποιηθούν.

Τι και αν σημαντικοί επενδυτικοί δίνουν τιμές - στόχους στις τραπεζικές μετοχές αισθητά υψηλότερες από τις σημερινές; Τι και αν αναβαθμίζεται η αξιολόγηση των τραπεζών; Τι και αν βελτιώθηκε το outlook της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο αξιολόγησης της DBRS; Η χρηματιστηριακή αγορά δεν κουνάει. Οι θετικές ειδήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με τον ίδιο τους το εαυτό. Το θετικό νέο του placement της Εθνικής Τράπεζας, βρίσκεται αντιμέτωπο με τα 2 δισ. περίπου που θα κληθούν να καταβάλουν οι επενδυτές. Το ίδιο συμβαίνει και με το placement της Cenergy ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ.

Οι τιμές στόχοι για τις ελληνικές μετοχές όπως τις έχουν θέσει οι χρηματιστηριακοί αναλυτές βρίσκονται σε επίπεδα από 25% έως και 50% πάνω από εδώ που βρίσκονται σήμερα. Δε θα πάνε όμως εκεί επειδή το είπε η JPMorgan, ή η Goldman Sachs, ή επειδή έδωσε την ευχή της η DBRS. Θα πάνε εκεί, μόνο μέσω αγοραστικών κινήσεων, οι οποίες ωστόσο δεν είναι ορατές στο κοντινό μέλλον.

Mε δυο λόγια, υπάρχουν τρεις τουλάχιστον προϋποθέσεις για την επάνοδο του Γενικού Δείκτη στα σαλόνια των 1500 μονάδων. Η πρώτη είναι να μη χαλάσει περαιτέρω η εικόνα της Wall Street. Η δεύτερη είναι να μην υπάρξει κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων. Και η τρίτη είναι το ύψος των κεφαλαίων που θα εισρεύσουν στο Χρηματιστήριο Αθηνών να είναι μεγαλύτερο από τα 2,2 δισ. ευρώ, τα οποία θα απαιτηθούν για τα placements που προαναφέραμε.