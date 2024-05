Wall Street: Πωλούν οι insiders και επαναγοράζουν οι εταιρείες

Σε πρόσφατη έκθεση της, η συνήθως συντηρητική Deutsche Bank, έθεσε σαν τιμή - στόχο για τον S&P 500, τις 5.500 μονάδες μέχρι το τέλος του 2024. Αναθεωρώντας τον προηγούμενο στόχο της που ήταν οι 5.100 μονάδες. Όσον αφορά τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για τις εταιρείες που συνθέτουν τον συγκεκριμένο δείκτη, η Deutsche Βank εκτιμά ότι θα ξεπεράσει τα $258 από τα $250 που είχε προϋπολογίσει σε προηγούμενη έκθεση της, τοποθετώντας τον τελικό της στόχο στα $271 εάν και εφόσον η οικονομία των ΗΠΑ συνεχίσει να αναπτύσσεται με τους ίδιους ρυθμούς.

Η εκτίμηση της Deutsche Bank, ξεπερνά σε αισιοδοξία και την Morgan Stanley η οποία προχώρησε σε πλήρη αναθεώρηση των εκτιμήσεων της, που ήταν οι 4.500 μονάδες για τον Δεκέμβριο του 2024, θέτοντας πλέον σαν τιμή στόχο τις 5.400 μονάδες για το Q2 του 2025.

H Goldman Sachs, παραμένει στην εκτίμηση της για τις 5.200 με 5.250 μονάδες μέχρι το τέλος του 2024. H δε JPMorgan Chase παραμένει και αυτή στην θέση της αμετάβλητη, με τον στόχο της για τον S&P 500 να παραμένει πτωτικός και να βρίσκεται στις 4.200 μονάδες και τα κέρδη ανά μετοχή να ανέρχονται στα $225. Mε βάση την διαγραμματική ανάλυση ο Jason Hunter, επικεφαλής τεχνικής στρατηγικής της JPMorgan, είχε δηλώσει τον Δεκέμβριο του 2023 στην τηλεοπτική εκπομπή «Squawk Box» του CNBC, ότι ο S&P 500 θα μπορούσε να βρεθεί μέσα στο Q2 του 2024 ακόμα και στις 3.500 μονάδες.

Ένας από τους λόγους για τους οποίους η Deutsche Bank συντάσσεται σθεναρά με τους ταύρους των αγορών είναι τα προγράμματα επαναγοράς μετοχών τα οποία έχουν ξεπεράσει κάθε ιστορικό προηγούμενο. Η DB θεωρεί ότι αυτό καταδεικνύει την εμπιστοσύνη των διοικήσεων των εταιρειών προς την οικονομία των ΗΠΑ και την πίστη ότι οι εταιρείες τους θα επιτύχουν τους στόχους τους, που θα οδηγήσουν σε ακόμα μεγαλύτερες αποτιμήσεις.

Σύμφωνα με την έκθεση της Deutsche Bank, έχουν επαναγοραστεί μετοχές αξίας μεγαλύτερης των $380 δισ. κατά τη διάρκεια των τελευταίων 13 εβδομάδων, και των $260 δισ. κατά τη διάρκεια της περιόδου ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

Για παράδειγμα, η Apple είχε δαπανήσει σε “stock buybacks” $89,4 δισ. το 2022 και $77,5 δισ. το 2023, η Google $70 δισ. το 2023 και η Facebook $28 δισ. το 2022 και $40 δισ. το 2023.

Και όπως φαίνεται σύμφωνα με τις ανακοινώσεις μεγάλων εταιρειών όπως είναι η Apple, η Google (Alphabet), η Novo Nordisk και άλλες, έχουν εγκριθεί και άλλα προγράμματα επαναγοράς μετοχών. H Apple για παράδειγμα έχει εξαγγείλει το μεγαλύτερο πρόγραμμα «stock buyback», συνολικού ύψους $110 δισ. Για να αντιληφθούμε ακόμα καλύτερα το μέγεθος της παρέμβασης της Apple στη χρηματιστηριακή αγορά σήμερα, αρκεί να θυμηθούμε ότι η Apple έχει διαθέσει από το 2012 μέχρι σήμερα, δηλαδή μέσα σε 12 έτη, $650 δισ. για επαναγορά μετοχών.

Στον αντίποδα η JPMorgan Chase, ανακοίνωσε μέσω του CEO Jamie Dimon, ότι διακόπτει το εκτεταμένο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών της, αφ’ ενός λόγω της υψηλής τρέχουσας τιμής της μετοχής και αφ’ ετέρου λόγω της ευρύτερης επιφυλακτικής τάσης της τράπεζας, απέναντι στις οικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις.

Αυτή είναι η μια πλευρά του φεγγαριού. Που δείχνει το τι κάνουν τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών, με τα ταμειακά διαθέσιμα των εταιρειών που διοικούν.

Όμως υπάρχει και η άλλη πλευρά του φεγγαριού. Που δείχνει το τι κάνουν οι insiders, δηλαδή οι μεγαλομέτοχοι, τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και τα υψηλόβαθμα στελέχη των εισηγμένων εταιρειών, με τα δικά τους προσωπικά κεφάλαια, χαρτοφυλάκια και χρήματα.

Στο ακόλουθο διάγραμμα από το barchart, εμφανίζονται οι χρηματιστηριακές κινήσεις των insiders κατά τη διάρκεια των τελευταίων 60 ημερών. Με πράσινο χρώμα εμφανίζονται οι αγορές, ενώ με κόκκινο χρώμα εμφανίζονται οι πωλήσεις. Είναι φανερό ότι κατά τη διάρκεια των δυο τελευταίων μηνών, κυριαρχεί το κόκκινο χρώμα, δηλαδή οι πωλήσεις.

Επομένως βλέπουμε ότι κατά τη διάρκεια της δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων των εισηγμένων εταιρειών της Wall Street και της πρωτοφανούς επαναγοράς μετοχών, οι insiders πωλούσαν τις μετοχές τους.

Στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζονται οι χρηματιστηριακές κινήσεις των μεγαλομετόχων των εισηγμένων εταιρειών στη Wall Street κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας. Με πράσινο χρώμα είναι οι αγορές και με πράσινο οι πωλήσεις. Όπως παρατηρούμε το κόκκινο χρώμα των πωλήσεων υπερτερεί με τους αγοραστές να υστερούν τόσο σε αριθμό, όσο και σε όγκο συναλλαγών.

(Κάντε κλικ επάνω στην εικόνα για μεγέθυνση)

Στον ακόλουθο πίνακα, απεικονίζονται οι χρηματιστηριακές κινήσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των υψηλόβαθμων στελεχών των εταιρειών. Και εδώ διαπιστώνουμε το ίδιο συμπέρασμα. Ότι οι insiders εμφανίζονται στην πλειοψηφία τους ως πωλητές.

(Κάντε κλικ επάνω στην εικόνα για μεγέθυνση)

Το ζήτημα των «αντιφατικών» κινήσεων κατά τη διάρκεια των οποίων πωλούν οι insiders, δηλαδή οι γνωρίζοντες και αγοράζουν οι εταιρείες μετά από απόφαση των ίδιων των insiders, έχει απασχολήσει τις εποπτικές χρηματιστηριακές αρχές σε όλον τον κόσμο. Αφού υποκρύπτει στοιχεία κερδοσκοπίας και χειραγώγησης. Το 2019, ο επίτροπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) της Wall Street Robert Jackson, είχε πραγματοποιήσει μια έρευνα για τον συσχετισμό ανάμεσα στις επαναγορές μετοχών από τις εταιρείες και τις πωλήσεις μετοχών από τους insiders.

To πρώτο συμπέρασμα στο οποίο είχε καταλήξει η έρευνα είναι ότι οι επαναγορές μετοχών δεν αποφασίζονται όταν οι τιμές των μετοχών είναι χαμηλές και φθηνές, αλλά αντίθετα όταν βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα.

Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι τα διοικητικά συμβούλια αρκετές φορές προτιμούν να θυσιάσουν την μακροχρόνια οικονομική ανάπτυξη των εταιρειών, υπέρ των βραχυχρόνιων χρηματιστηριακών υπεραξιών και κερδών, που αποκομίζουν τα μέλη τους.

Και το τρίτο συμπέρασμα στο οποίο είχε καταλήξει η έρευνα του Robert Jackson, ήταν ότι συχνά οι επαναγορές μετοχών από τις εταιρείες συμπίπτουν χρονικά με τις πωλήσεις των insiders. Όπως είχε αναφέρει σχετικά: «They're buying back from the front door, and shoveling shares out the back door”. Δηλαδή οι εταιρείες επαναγοράζουν τις μετοχές από την μπροστινή πόρτα, ενώ ταυτόχρονα οι insiders τις πωλούν με «φτυαριές» από την πίσω πόρτα.

Όπως και να έχει, οι εισροές κεφαλαίων στις χρηματιστηριακές αγορές λόγω της επαναγοράς μετοχών, συμβάλει στην εδραίωση ενός κλίματος ενθουσιασμού και αισιοδοξίας, που ενισχύει το παρατεταμένο ανοδικό ράλι.