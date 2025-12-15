Forbes: Η περιουσία του Ίλον Μασκ «άγγιξε» τα 600 δισ. δολάρια

Ο Ίλον Μασκ έγινε τη Δευτέρα ο πρώτος άνθρωπος που αξίζει 600 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes, αμέσως μετά τα δημοσιεύματα ότι η εταιρεία του SpaceX πιθανότατα θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο με αξία 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Μασκ, ο οποίος ήταν ο πρώτος που ξεπέρασε τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια σε καθαρή αξία τον Οκτώβριο, κατέχει περίπου το 42% των μετοχών της SpaceX, η οποία ετοιμάζεται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο το 2026.

Η αποτίμηση της SpaceX θα ενισχύσει την περιουσία του Μασκ κατά 168 δισεκατομμύρια δολάρια, φτάνοντας τα 677 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes.



Ο πλούτος του Μασκ ενισχύθηκε επίσης από το μερίδιο περίπου 12% που κατέχει στην εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla, της οποίας οι μετοχές έχουν αυξηθεί κατά 13% μέχρι στιγμής φέτος, παρά τη μείωση των πωλήσεων



Τον Νοέμβριο, οι μέτοχοι της Tesla ενέκριναν ένα πρόγραμμα αμοιβών ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων για τον Μασκ, το μεγαλύτερο εταιρικό πακέτο αμοιβών στα εταρικά χρονικά των ΗΠΑ.