Φον ντερ Λάιεν: Εξετάζουμε την ταχύτερη κατάργηση εισαγωγής ρωσικών καυσίμων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο ταχύτερης κατάργησης των ρωσικών ορυκτών καυσίμων στο πλαίσιο των νέων κυρώσεων κατά της Μόσχας, δήλωσε την Τετάρτη η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έπειτα από πιέσεις των ΗΠΑ να σταματήσει η αγορά ρωσικού πετρελαίου.

Αξιωματούχοι της ΕΕ βρίσκονται επί του παρόντος στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουν τον συντονισμό των νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας με την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ, επιδιώκοντας να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία, ζήτησε την περασμένη εβδομάδα από τους Ευρωπαίους ηγέτες να σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Επίσης, προέτρεψε την ΕΕ να επιβάλει δασμούς έως και 100% στην Κίνα και την Ινδία, προκειμένου να ασκήσει πίεση στη Μόσχα

Στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι, στο πλαίσιο του 19ου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας που βρίσκεται σε προετοιμασία, «εξετάζουμε ιδιαίτερα την ταχύτερη κατάργηση των ρωσικών ορυκτών καυσίμων, του σκιώδους στόλου και των τρίτων χωρών».

Η ΕΕ έχει ήδη απαγορεύσει τις εισαγωγές θαλάσσιου αργού πετρελαίου από τη Ρωσία – οι οποίες καλύπτουν περισσότερο από το 90% των ρωσικών εισαγωγών πετρελαίου – και έχει επιβάλει πλαφόν στο εμπόριο ρωσικού πετρελαίου.

Η Ένωση διαπραγματεύεται τώρα νομικές προτάσεις για την πλήρη κατάργηση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου έως την 1η Ιανουαρίου 2028, ξεκινώντας με νέες αγορές και βραχυπρόθεσμες συμβάσεις το επόμενο έτος.

Οι κυρώσεις ίσως να επιταχύνουν αυτές τις προθεσμίες, αλλά η Ουγγαρία και η Σλοβακία έχουν μέχρι στιγμής αντιταχθεί σε τέτοια μέτρα για τις εισαγωγές φυσικού αερίου, τα οποία, όπως υποστηρίζουν, θα αυξήσουν τις τιμές της ενέργειας.

Οι χώρες της ΕΕ συμφωνούν ομόφωνα για τις κυρώσεις, ενώ άλλες νομικές προτάσεις μπορούν να εγκριθούν με την υποστήριξη ενισχυμένης πλειοψηφίας των χωρών.

Ως οι πιο κερδοφόρες εξαγωγές της Ρωσίας, τα έσοδα από τα καύσιμα έχουν βοηθήσει τη Μόσχα να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο της στην Ουκρανία.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία εισάγουν περίπου 200.000-250.000 βαρέλια ρωσικού πετρελαίου την ημέρα, που αντιστοιχούν σε περίπου 3% της ζήτησης πετρελαίου της ΕΕ.

Οι αγορές ρωσικού φυσικού αερίου από την ΕΕ παραμένουν πολύ μεγαλύτερες. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ, η Ευρώπη αναμένεται να αγοράσει περίπου το 13% του φυσικού αερίου της από τη Ρωσία φέτος, σε σύγκριση με περίπου 45% πριν από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.