Fed: Θα διευρύνει το ράλι στη Wall Street;

Η επανέναρξη των επιτοκιακών μειώσεων από την Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ μπορεί να ανοίξει το δρόμο για πρόσθετα κέρδη στη Wall Street και να διευρύνει το ράλι. Όμως, η τόνωση αυτή μπορεί να είναι ήδη στις τιμές και πολλά θα κριθούν από το αν το χαμηλότερο κόστος χρήματος θα βοηθήσει την οικονομία να αποφύγει μια σημαντική επιβράδυνση.

Ιστορικά, η έναρξη ενός κύκλου νομισματικής χαλάρωσης οδηγεί σε κέρδη σε ορίζοντα 12μήνου κατά μέσο όρο. Τα χαμηλότερα επιτόκια μπορεί να δώσουν ανοδική ώθηση σε μετοχές που σχετίζονται με την κυκλικότητα της οικονομίας, όπως στις τράπεζες, στους κατασκευαστές κατοικιών και στη μικρή κεφαλαιοποίηση.

Μπορεί να διαμορφωθεί μια νέα ηγετική ομάδα μετοχών στο bull market που μέχρι τώρα οδηγούσαν οι μετοχές τεράστιας κεφαλαιοποίησης του λεγόμενου Big Tech.

Οι μειώσεις επιτοκίων ανοίγουν παράθυρα ευκαιρίας σε περισσότερους κλάδους της αγοράς για να ηγηθούν της κούρσας, εκτιμούν οι αναλυτές.

Μια ένδειξη, ήδη, είναι τα κέρδη που σημειώνει ο δείκτης Russell 2000 μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης. Η άνοδος του έχει ξεπεράσει την επίδοση του S&P500 αυτό το τρίμηνο ενώ την προηγούμενη δεκαετία τον ακολουθούσε με υστέρηση.

Η Fed την Τετάρτη μείωσε το παρεμβατικό της επιτόκιο για πρώτη φορά φέτος και έδωσε σήμα ότι θα ακολουθήσουν πρόσθετες μειώσεις για να στηρίξουν την αγορά εργασίας όπου διαπιστώνεται αδυναμία. Η κίνηση της Τετάρτης θέλει να αντιμετωπίσει το ρίσκο αύξησης της ανεργίας στην μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Το παρεμβατικό επιτόκιο της Fed μειώθηκε κατά 25 μονάδες βάσης στο εύρος του 4,0%-4,25% και σχεδιάζονται νέες μειώσεις τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο.

Η Fed δίνει περισσότερη βαρύτητα στην κατάσταση της αγοράς εργασίας. Θεωρεί ότι ο ρυθμός δημιουργίας θέσεων απασχόλησης είναι κατώτερος από αυτόν που χρειάζεται για να κρατηθεί το ποσοστό της ανεργίας σταθερό.

Η απόφαση της Τετάρτης ακολούθησε μια παύση εννέα μηνών μετά την μείωση του επιτοκίου κατά μια ολόκληρη ποσοστιαία μονάδα πέρυσι. Η Fed αύξανε τα επιτόκια από τον Μάρτιο του 2022 μέχρι τον Ιούλιο του 2023 για να αναχαιτίσει τον πληθωρισμό.

Στους 10 κύκλους νομισματικής χαλάρωσης από το 1982 που η Fed ξεκινούσε ή έκανε επανέναρξη των μειώσεων, ο δείκτης S&P500 κέρδιζε 11% κατά μέσο όρο στο 12μηνο που ακολουθούσε, σύμφωνα με ανάλυση της BMO Capital Markets. O δείκτης σημείωσε άνοδο στους οκτώ από τους 10 κύκλους.

Στις δύο περιπτώσεις που το ξεκίνημα των επιτοκιακών μειώσεων συνέπεσε με ύφεση της οικονομίας, το 2001 και το 2007, ο S&P500 σημείωσε πτώση 13,5% και 23,9% αντίστοιχα.

Στην τρέχουσα φάση η αμερικανική οικονομία δεν αντιμετωπίζει ύφεση και η διαδικασία ομαλοποίησης στα επιτόκια είναι καλός οιωνός για την πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς.

Σύμφωνα με τους strategist της JPMorgan, σε προηγούμενες περιόδους που η Fed ξανάρχιζε τις μειώσεις επιτοκίων μετά από μια παύση, οι μετοχές στους κυκλικούς κλάδους είχαν καλύτερη πορεία σε ορίζοντα εξαμήνου.

Δεδομένης της κούρσας των μετοχών στη Wall Street παρά τη σφιχτή μέχρι τώρα νομισματική πολιτική, το πόσο μεγάλη θα είναι η ώθηση που θα δώσουν τα χαμηλότερα επιτόκια παραμένει ένα ερωτηματικό.

Ο δείκτης S&P500 καταγράφει άνοδο άνω του 12% μέχρι στιγμής φέτος και 85% από τότε που ξεκίνησε το bull market, τον Οκτώβριο του 2024.