Η ομάδα του Προέδρου Τραμπ πρόσθεσε τον πρώην Πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Σαιντ Λούις, Τζέιμς Μπουλάρντ, και τον οικονομικό σύμβουλο Μαρκ Σουμέρλιν, στη λίστα των υποψηφίων που εξετάζονται για τη θέση του προέδρου της FED, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησης.

Η διευρυμένη λίστα των περίπου 10 υποψηφίων περιλαμβάνει πλέον τους Μπουλάρντ, Σουμέρλιν, τον διευθυντή του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου Κέβιν Χάσετ, τον κυβερνήτη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Κρίστοφερ Γουόλερ

Ο Σούμερλιν διετέλεσε οικονομικός σύμβουλος του προέδρου Τζορτζ Μπους πριν γίνει οικονομικός σύμβουλος.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ θα ηγηθεί της διαδικασίας αναζήτησης του επόμενου προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, σύμφωνα με αξιωματούχους. Ο Μπέσεντ θα πραγματοποιήσει τις αρχικές συνεντεύξεις με όλους τους υποψηφίους πριν προτείνει στον πρόεδρο Τραμπ τον τελικό κατάλογο υποψηφίων για προσωπικές συναντήσεις.

Την Πέμπτη, το Bloomberg News ανέφερε ότι ο Waller έχει αναδειχθεί ως ο κορυφαίος υποψήφιος για την αντικατάσταση του Jerome Powell. Ο Waller, μαζί με τη Michelle Bowman, ήθελαν μείωση του επιτοκίου κατά 1/4 σημείο στην συνεδρίαση του Ιουλίου. Στο σημερινό άρθρο του Journal, αναφέρθηκε ότι ορισμένοι παραμένουν σκεπτικοί ως προς την υποψηφιότητα του Waller και τον θεωρούν ως μακρινή πιθανότητα.

Επίσης την Πέμπτη, ο Trump πρότεινε τον Stephen Miran για να καλύψει μια κενή θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, μετά την ξαφνική παραίτηση της κυβερνήτη Adriana Kugler την περασμένη εβδομάδα. Στο παρελθόν, ο Bessent είχε υποδείξει ότι το επόμενο πρόσωπο που θα προτείνει η κυβέρνηση για το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορούσε να είναι ο επόμενος πρόεδρος της Fed.

Ο πρόεδρος επικρίνει δημοσίως τον Powell εδώ και μήνες για το ότι δεν μειώνει τα επιτόκια, αποκαλώντας τον «Too Late» (Πολύ Αργά).

Φαίνεται σχεδόν βέβαιο ότι ο Πάουελ δεν θα είναι πλέον πρόεδρος της Fed μετά τη λήξη της θητείας του τον Μάιο του 2026.