ΗΠΑ: Το φθινόπωρο γνωστή η επιλογή του Τραμπ για την Fed - Αποκλείεται σενάριο για μερίδιο στην Nvidia

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να καταλήξει στην επιλογή του για τον επόμενο επικεφαλής της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed) μέσα στο φθινόπωρο, ανέφερε την Τετάρτη ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ.

Υπενθυμίζεται πως η θητεία του νυν προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2026, με τον Πάουελ να έχει βρεθεί συχνά στο επίκεντρο μεγάλων επιθέσεων από τον Τραμπ για τη νομισματική πολιτική της τράπεζας.

Σε συνέντευξη του στο Fox, ο Μπέσεντ είπε το οικονομικό επιτελείο θα παρουσιάσει 3 με 4 υποψηφίους για την ηγεσία της Fed στον Τραμπ.

«Σίγουρα» θα γνωρίζουμε την επιλογή του Τραμπ για την προεδρία της Fed το φθινόπωρο, πρόσθεσε ο Μπέσεντ.

Για την Κίνα

Εξάλλου, ο Μπέσεντ αναφέρθηκε και στο θέμα των δασμών των ΗΠΑ προς την Κίνα, λέγοντας ότι «όλα είναι στο τραπέζι» στις εμπορικές συνομιλίες. Πρόσθεσε πως θα συναντηθεί ξανά με τον Κινέζο ομόλογό του στα τέλη Οκτωβρίου ή στις αρχές Νοεμβρίου.

«Είναι μια πολύ περίπλοκη σχέση. Προχωράμε πολύ προσεκτικά σε αυτό το θέμα. Και οι δύο πλευρές το έχουν προσεγγίσει με μεγάλο σεβασμό» είπε ο Μπέσεντ.

«Όχι» σε απόκτηση μεριδίου της Nvidia

Ο Αμερικανός ΥΠΟΙΚ ερωτήθηκε σχετικά με το εάν υπάρχει ενδεχόμενο απόκτησης μεριδίου της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στην Nvidia, στον «δρόμο» που άνοιξε το ποσοστό του 10% στην Intel, που ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ο Λευκός Οίκος.

Ο Μπέσεντ απάντησε αρνητικά, λέγοντας πως «δεν νομίζω ότι η Nvidia χρειάζεται οικονομική υποστήριξη, οπότε αυτό δεν φαίνεται να είναι υπό συζήτηση αυτή τη στιγμή».

Ωστόσο, διατύπωσε την πιθανότητα η κυβέρνηση να αποκτήσει συμμετοχές σε άλλους κλάδους.

««Θα μπορούσαν να υπάρχουν άλλοι κλάδοι που αναδιαμορφώνουμε, όπως η ναυπηγική; Σίγουρα, θα μπορούσαν να υπάρχουν τέτοια πράγματα»