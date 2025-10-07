Fed: Εν μέσω του shutdown στις ΗΠΑ, ο εκλεχτός του Τραμπ στηρίζει τις μειώσεις επιτοκίων

Το στέλεχος της διοίκηση της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Στίβεν Μίραν, υποστήριξε την Τρίτη πως η τάση στην αμερικανική οικονομία είναι υπέρ μιας ταχείας μείωσης των επιτοκίων στην αμερικανική οικονομία.

Υπενθυμίζεται πως ο Μίραν διορίστηκε πρόσφατα ως επιλογή του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στο Δ.Σ. της Fed, καθώς ο Τραμπ συνεχίζει να προσπαθεί να πιέσει την τράπεζα για να μειώσει τα επιτόκια της και το ύψος του κόστους δανεισμού στις ΗΠΑ.

Μιλώντας σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, ο Μίραν είπε πως ο αναμενόμενος μετριασμός του πληθωρισμού, καθώς και οι αλλαγές στην υποκείμενη κατάσταση της οικονομίας, συνεχίζουν να υποστηρίζουν επιθετικές μειώσεις των επιτοκίων.



Το γεγονός ότι η αγορά ομολόγων αντέδρασε ελάχιστα στην τελευταία χαλάρωση της Fed είναι ένα σημάδι ότι υποστηρίζει μια ταχεία μείωση των επιτοκίων, είπε.

Ο Μίραν συμπλήρωσε πως εν μέσω του «παγώματος» (shutdown) της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στις ΗΠΑ για τον προϋπολογισμό, τα στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης εξακολουθούν να αποτελούν το «χρυσό πρότυπο», αν και «υπήρξε κάποια επιδείνωση της ποιότητας τα τελευταία χρόνια, εν μέρει λόγω της μείωσης των ποσοστών ανταπόκρισης».

«Οι άνθρωποι πρέπει να πιστεύουν ότι τα στοιχεία αντανακλούν την πραγματική κατάσταση της οικονομίας και δεν είναι... παραποιημένα για να επιτευχθεί ένα συγκεκριμένο πολιτικό αποτέλεσμα» είπε ο Μίραν.