Deutsche Welle, Politico

Έπειτα από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων, η πλειοψηφία των κρατών - μελών της ΕΕ ενέκρινε την μεγαλύτερη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών Mercosur με χώρες της Λατινικής Αμερικής. Την αντίθεσή τους εξέφρασαν η Γαλλία, η Πολωνία, η Αυστρία, η Ιρλανδία και η Ουγγαρία, ενώ απείχε το Βέλγιο.

Η Frankfurter Allgemeine Zeitung σχολιάζει στην πρώτη της σελίδα: «Εκτός από τα αναμφισβήτητα οικονομικά οφέλη, η συμφωνία θα πρέπει επίσης να στείλει ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα. Στο σημερινό γεωπολιτικό περιβάλλον η συμφωνία με την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη είναι κάτι πολύ περισσότερο από την απλή εμπορική συμφωνία η οποία ξεκίνησε πριν από 25 και πλέον χρόνια.

Είναι ένα σημαντικό δομικό στοιχείο για την απελευθέρωση της ΕΕ από την εξάρτησή της από την Κίνα. Αποτελεί δέσμευση για εμπόριο και διεθνή συνεργασία βάσει κανόνων.

Είναι η απόρριψη μιας πολιτικής που καθορίζεται από το νόμο της ζούγκλας. Πότε θα μπορούσε ένα τέτοιο μήνυμα να είναι πιο σημαντικό από ό,τι λίγες ημέρες μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα;

Ωστόσο, η ΕΕ δεν είναι σε θέση να το υλοποιήσει, μπλοκαρισμένη από τις διαμαρτυρίες των αγροτών κατά της συμφωνίας, η οποία είναι ομολογουμένως δυσμενής για τους αγρότες σε ορισμένες περιπτώσεις, και παραλυμένη από τον φόβο των επιτυχιών των ακροδεξιών. Δεν θα μπορέσει να σταθεί απέναντι στην Κίνα και τις ΗΠΑ σε μια νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων».

Poltico - Η μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία της Ευρώπης: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι του deal με την Mercosur

Όπως σε κάθε συμφωνία, υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι, όπως επισημαίνει το Politico.

Κερδισμένοι

Τζόρτζια Μελόνι

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας τα κατάφερε ξανά. Η Τζόρτζια Μελόνι είδε προς ποια κατεύθυνση φυσούσαν οι πολιτικοί άνεμοι και κατάφερε με δεξιοτεχνία να εξασφαλίσει τελευταία στιγμή παραχωρήσεις για τους Ιταλούς αγρότες, απειλώντας ότι θα στηρίξει την γαλλική αντίθεση στη συμφωνία.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Από τότε που έδωσε το χέρι της για τη συμφωνία με τους ηγέτες του Mercosur πριν από περισσότερο από ένα χρόνο, η ομάδα της έκανε τα αδύνατα δυνατά για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των σκεπτικιστών και να δημιουργήσει την καθοριστική πλειοψηφία που τελικά υλοποιήθηκε την Παρασκευή. Αναμένεται μια περιοδεία νίκης την επόμενη εβδομάδα, όταν η επικεφαλής του Berlaymont θα ταξιδέψει στην Παραγουάη για να υπογράψει τη συμφωνία.

Χαμένοι

Εμανουέλ Μακρόν

Ο Μακρόν, που αλλάζει πρωθυπουργούς με ρυθμούς που προηγουμένως προορίζονταν για πολιτικές «περιπτώσεις-καλάθια» όπως η Ιταλία, έχει πολύ λίγες νίκες πρόσφατα. Η ακύρωση της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου, ή έστω η περαιτέρω καθυστέρησή της, θα ήταν απόδειξη ότι ο «προεδρεύων σε λήξη θητείας» Γάλλος πρόεδρος εξακολουθούσε να έχει κάποια επιρροή στη ευρωπαϊκή σκηνή.

Ντόναλντ Τραμπ

Μετά από ημέρες από την αποστολή των ΗΠΑ να αρπάξει τον παραδοσιακό ισχυρό άνδρα της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και να τον δικάσει στη Νέα Υόρκη, η συμφωνία Mercosur δείχνει τελικά ότι η Ευρώπη δεν στερείται «ήπιας ισχύος» για να συνεργαστεί εποικοδομητικά με ομοϊδεάτες εταίρους — εάν όντως έχει την εξυπνάδα να τη χρησιμοποιήσει έξυπνα.

Κάθε εμπορική συμφωνία θα πρέπει να ιδωθεί ως μια πρόταση από την οποία κερδίζουν και οι δύο πλευρές, και αυτό δεν είναι ο τρόπος λειτουργίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της τέχνης του γεωπολιτικού εκβιασμού.

Έχει επίσης το παράπλευρο όφελος να ενισχύει τους αντιπάλους του, συμπεριλαμβανομένου και του Βραζιλιάνου προέδρου και επικεφαλής της Mercosur Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Κίνα

Η Κίνα έχει επεκτείνει τις εξαγωγές της προς τη Λατινική Αμερική, ιδιαίτερα προς τη Βραζιλία, κατά τις δεκαετίες που η ΕΕ διαπραγματευόταν τη συμφωνία εμπορίου με το Mercosur. Η συμφωνία ΕΕ–Mercosur αποτελεί μια ευκαιρία για την Ευρώπη να ανακτήσει κάποιο μερίδιο αγοράς, ειδικά σε ανταγωνιστικούς τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, οι μηχανές και η αεροναυπηγική.