Ευρωζώνη: Στο 0,2% η ανάπττυξη του ΑΕΠ για το τρίτο τρίμηνο 

Εντός των εκτιμήσεων των αναλυτών διαμορφώθηκε η ανάπτυξη στην οικονομία της Ευρωζώνης κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Eurostat.

Σε τριμηνιαίο επίπεδο, η οικονομία της Ευρωζώνης «έτρεξε» με ρυθμό 0,2%, έναντι ανάπτυξης 0,1% στο δεύτερο τρίμηνο. Η μέτρηση ήταν εντός των εκτιμήσεων των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters.

Σε ετήσιο επίπεδο η οικονομία της Ευρωζώνης αναπτύχθηκε κατά 1,4% έναντι 1,3% που ανέμεναν οι αναλυτές.

Εξάλλου και σύμφωνα με διαφορετικά στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat, το ποσοστό απασχόλησης στην Ευρωζώνη σε τριμηνιαίο επίπεδο αυξήθηκε κατά 0,1%.

Σε ετήσιο επίπεδο αυξήθηκε κατά 0,5%.