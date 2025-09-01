Ευρωζώνη: Η μεταποίηση σε περιβάλλον επέκτασης για πρώτη φορά εδώ και 3,5 χρόνια

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στον κλάδο της μεταποίησης για την Ευρωζώνη βρέθηκε για τον Αύγουστο σε περιβάλλον επέκτασης των δραστηριοτήτων για πρώτη φορά από την αρχή του 2022, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία του δείκτη υπευθύνων προμηθειών (PMI) της S&P Global που καταρτίζει η Εμπορική Τράπεζα τοτ Αμβούργου (HCOB).

Σύμφωνα με το Reuters, ο μεταποιητικός PMI για την Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στις 50,7 μονάδες έναντι 49,8 μονάδων τον Ιούλιο και αντί των 50,5 μονάδων στην προκαταρκτική μέτρηση της HCOB.

Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2022, ενώ σημειώνεται πως το «όριο» των 50 μονάδων διαχωρίζει τη συρρίκνωση από την επέκταση των δραστηριοτήτων.

Ενώ η αύξηση της παραγωγής των εργοστασίων έφτασε στο υψηλότερο επίπεδό της από τον Μάρτιο του 2022, οι νέες παραγγελίες - ένας βασικός δείκτης της ζήτησης - αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τρεισήμισι ετών.

«Η οικονομική ανάκαμψη στον μεταποιητικό τομέα διευρύνεται... Οι εισερχόμενες παραγγελίες προσφέρουν επίσης ελπίδα για μια βιώσιμη ανάκαμψη», δήλωσε ο Σάιρους ντε λα Ρούμπια, επικεφαλής οικονομολόγος της Hamburg Commercial Bank.

«Οι εγχώριες παραγγελίες έχουν αυξηθεί και αντισταθμίζουν την εξασθένιση της ζήτησης από το εξωτερικό. Στην πραγματικότητα, το καλύτερο αντίδοτο στους αμερικανικούς δασμούς μπορεί να είναι η ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης... Πολλοί αναμένουν να παράγουν περισσότερα σε 12 μήνες από ό,τι σήμερα».

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ κατέληξαν σε συμφωνία-πλαίσιο για το εμπόριο στα τέλη Ιουλίου, αλλά μέχρι στιγμής έχει εφαρμοστεί μόνο ο βασικός δασμός 15%.

Μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης, η Ελλάδα και η Ισπανία ηγήθηκαν της ανάπτυξης της βιομηχανίας, με PMI 54,5 και 54,3 αντίστοιχα, ενώ η Γαλλία και η Ιταλία σημείωσαν επίσης μικρή ανάπτυξη. Εν τω μεταξύ, η βιομηχανία στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 38 μηνών, φτάνοντας τα 49,8, πολύ κοντά στο όριο των 50,0.

Η ανάκαμψη της δραστηριότητας προσφέρει ελπίδα για τη γερμανική οικονομία, η οποία συρρικνώθηκε κατά 0,3% το τελευταίο τρίμηνο λόγω της επιβράδυνσης της ζήτησης από τον κορυφαίο εμπορικό εταίρο της, τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι κατασκευαστές της Ευρωζώνης εξέφρασαν αισιοδοξία για το επόμενο έτος, αν και το κλίμα παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητο από τον Ιούλιο. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στην ευρωζώνη τον Αύγουστο, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι τιμές που χρεώνουν οι κατασκευαστές μειώθηκαν ελαφρώς, παρά την οριακή αύξηση του κόστους των εισροών.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία έχει ως στόχο τον πληθωρισμό στο 2%, διατήρησε το βασικό επιτόκιο στο 2% τον Ιούλιο και πιθανότατα θα το κάνει και πάλι αυτό το μήνα, πριν από τις συζητήσεις για περαιτέρω μειώσεις που πιθανόν θα ξαναρχίσουν το φθινόπωρο, ειδικά αν η οικονομία αποδυναμωθεί λόγω των αμερικανικών δασμών.