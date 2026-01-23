Ευρωζώνη: Αμετάβλητος ο σύνθετος δείκτης PMI για την επιχειρηματική δραστηριότητα στο ξεκίνημα του 2026

Σε αναπτυξιακή τροχιά παρέμεινε η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα της Ευρωζώνης στο ξεκίνημα του 2026, σύμφωνα με τα αρχικά στοιχεία των ερευνών των δεικτών PMI που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η S&P Global.

Ειδικότερα, ο σύνθετος δείκτης PMI για την παραγωγή, που συνδυάζει μεταποίηση και υπηρεσίες, παρέμεινε αμετάβλητος στις 51,5 μονάδες τον Ιανουάριο, σηματοδοτώντας την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Η παραγωγή βρίσκεται πλέον για 13 διαδοχικούς μήνες πάνω από το επίπεδο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την επέκταση από τη συρρίκνωση της δραστηριότητας.

Ο δείκτης PMI για την επιχειρηματική δραστηριότητα στις υπηρεσίες υποχώρησε στις 51,9 μονάδες -χαμηλό τεσσάρων μηνών- από 52,4 μονάδες τον Δεκέμβριο.

Παράλληλα, ο μεταποιητικός δείκτης PMI ενισχύθηκε στις 49,4 μονάδες από 48,8 μονάδες τον προηγούμενο μήνα και ο δείκτης για την παραγωγή στις 50,2 μονάδες από 48,9 μονάδες. Και οι δύο δείκτες σκαρφάλωσαν σε υψηλό δύο μηνών.

«Η ανάκαμψη εξακολουθεί να φαίνεται μάλλον αδύναμη», σχολίασε ο Dr. Cyrus de la Rubia, επικεφαλής οικονομολόγος της Hamburg Commercial Bank και πρόσθεσε: «Στον τομέα της μεταποίησης, ο κύριος δείκτης PMI συνεχίζει να σηματοδοτεί αδυναμία, ενώ η ανάπτυξη της δραστηριότητας στον τομέα των υπηρεσιών είναι κάπως πιο μέτρια απ' ό,τι τον προηγούμενο μήνα. Η συνολική οικονομική ανάπτυξη παραμένει αμετάβλητη».





