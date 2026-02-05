Ευρωζώνη: Αμετάβλητα τα επιτόκια της ΕΚΤ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητα τα τρία βασικά επιτόκια στην Ευρωζώνη, όπως ανακοινώθηκε την Πέμπτη μετά από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, μια εξέλιξη που είχε προεξοφληθεί από τις αγορές.

«Τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 2,00%, 2,15% και 2,40% αντιστοίχως» σημειώνεται σε ανακοίνωση μετά από την ολοκλήρωση του Δ.Σ. της κεντρικής τράπεζας

Υπενθυμίζεται πως η ΕΚΤ διατηρεί «παγωμένα» τα επιτόκια της από τον Ιούνιο του 2025.

Στη σχετική ανακοίνωση, επαναλαμβάνεται η φρασεολογία που χρησιμοποιεί η τράπεζα το τελευταίο χρονικό διάστημα, για το ότι «η ΕΚΤ δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για μια συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων».

Ακόμα, η ΕΚΤ αναφέρει πως «ακολουθήσει μια προσέγγιση που βασίζεται στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία» και προσθέτει πως «οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τα επιτόκια θα βασίζονται στην αξιολόγησή του για τις προοπτικές του πληθωρισμού και τους κινδύνους που τις περιβάλλουν, υπό το πρίσμα των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στοιχείων, καθώς και για τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την ένταση με την οποία μεταδίδεται η νομισματική πολιτική».

Αναφορικά με την οικονομία της Ευρωζώνης, η ανακοίνωση σημειώνει πως η οικονομία παραμένει ανθεκτική, αλλά οι προοπτικές είναι αβέβαιες λόγω των παγκόσμιων εμπορικών εντάσεων και της γεωπολιτικής κατάστασης.

Επιτόκια και ευρώ έναντι δολαρίου

Υπενθυμίζεται πως με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Eurostat, ο γενικός πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 1,7% ενώ ο δομικός πληθωρισμός -εκτός από τις τιμές τροφίμων και ενέργειας- διαμορφώθηκε στο 2,2%.

Η ΕΚΤ έχει θέσει ως στόχο για τη σταθερότητα των τιμών στην ευρωπαϊκή οικονομία τα επίπεδα του 2%.

Με βάση τα παραπάνω, οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν πως η ΕΚΤ δεν πρόκειται να προχωρήσει άμεσα σε αλλαγή της νομισματικής της πολιτικής, ειδικότερα εν μέσω του εύθραυστου γεωπολιτικού περιβάλλοντος που βρίσκεται η Ευρωζώνη.

Με ενδιαφέρον αναμένεται το εάν η επικεφαλής της ευρωτράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, θα «δείξει» κάποια πρόθεση για αλλαγή της νομισματικής πολιτικής της Φρανκφούρτης, ιδιαίτερα εν μέσω της ενίσχυσης του ευρώ έναντι του δολαρίου.

Πρόσφατα η ισοτιμία του δολαρίου έναντι του ευρωπαϊκού νομίσματος έφτασε το 1,2, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών προτού υποχωρήσει στα επίπεδα του 1,17 δολαρίου ανά 1 ευρώ.

Σημειώνεται ακόμα πως προ ημερών ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Λουίς ντε Γκίντος, είχε σημειώσει πως εάν το ευρώ παρέμενε στα επίπεδα του 1,20 δολαρίου αυτό θα ήταν «περίπλοκο» για τις πολιτικές της ευρωτράπεζας.

Η προσοχή των αγορών τώρα βρίσκεται στα όσα θα πει η κ. Λαγκάρντ στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, που ξεκινά στις 15:45 (ώρα Ελλάδας).

Αναλυτικά, η απόφαση της ΕΚΤ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να διατηρήσει τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ αμετάβλητα. Η επικαιροποιημένη αξιολόγησή του επιβεβαιώνει ξανά ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα. Η οικονομία εξακολουθεί να είναι ανθεκτική σε ένα αντίξοο παγκόσμιο περιβάλλον.

Η χαμηλή ανεργία, οι εύρωστοι ισολογισμοί του ιδιωτικού τομέα, η σταδιακή υλοποίηση των δημόσιων δαπανών για την άμυνα και τις υποδομές και οι υποστηρικτικές επιδράσεις από τις προηγούμενες μειώσεις των επιτοκίων υποβοηθούν την ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, οι προοπτικές εξακολουθούν να είναι αβέβαιες, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας όσον αφορά τις εμπορικές πολιτικές παγκοσμίως και των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών εντάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα. Θα ακολουθήσει μια προσέγγιση που βασίζεται στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία και θα λαμβάνει αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση για τον καθορισμό της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής.

Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τα επιτόκια θα βασίζονται στην αξιολόγησή του για τις προοπτικές του πληθωρισμού και τους κινδύνους που τις περιβάλλουν, υπό το πρίσμα των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στοιχείων, καθώς και για τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την ένταση με την οποία μεταδίδεται η νομισματική πολιτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων.

Βασικά επιτόκια της ΕΚΤ

Τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 2,00%, 2,15% και 2,40% αντιστοίχως.

Πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού (APP) και έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (PEPP)

Τα χαρτοφυλάκια APP και PEPP μειώνονται με μετρημένο και προβλέψιμο ρυθμό, καθώς το Ευρωσύστημα δεν επανεπενδύει πλέον τα ποσά κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων κατά τη λήξη τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έτοιμο να προσαρμόσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του εντός των ορίων της εντολής που του έχει ανατεθεί, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα και να διαφυλάξει την ομαλή λειτουργία του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής.

Επιπλέον, το μέσο για την προστασία της μετάδοσης (Transmission Protection Instrument - TPI) είναι διαθέσιμο για να αντισταθμίζει ανεπιθύμητες, άτακτες εξελίξεις στην αγορά που θέτουν σοβαρή απειλή για τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ, επιτρέποντας έτσι στο Διοικητικό Συμβούλιο να εκπληρώνει πιο αποτελεσματικά την αποστολή του για σταθερότητα των τιμών.