Αμετάβλητα τα επιτόκια της BoE - «Ψαλίδι» στις εκτιμήσεις για το ΑΕΠ της Βρετανίας

Η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) διατήρησε αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο της, όπως ανακοινώθηκε την Πέμπτη μετά από τη συνεδρίαση της νομισματικής επιτροπής της (MPC).

Το βασικό επιτόκιο της BoE διατηρείται στο 3,75%, με την απόφαση να είναι για ακόμα ένα μήνα «ντέρμπι». Από τα 9 μέλη της MPC τα πέντε ψήφισαν υπέρ της διατήρησης στα τρέχοντα επίπεδα, ενώ τέσσερα μέλη ψήφισαν υπέρ μια μείωσης κατά 25 μονάδες βάσης.

Ο επικεφαλής της BoE, Άντριου Μπέιιλ ήταν ένα από τα πέντε μέλη της MPC που υποστήριξαν την απόφαση για «διατήρηση». Δήλωσε ότι η θέση του είναι πιθανό να αλλάξει εάν η προβλεπόμενη πτώση του πληθωρισμού στο στόχο της BoE ⁠2% από τον Απρίλιο φαίνεται βιώσιμη.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει σε αυτό το επίπεδο, γι' αυτό και διατηρήσαμε σήμερα τα επιτόκια αμετάβλητα στο 3,75%. Αν όλα πάνε καλά, θα πρέπει να υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω μείωση του επιτοκίου της Τράπεζας φέτος» ανέφερε σε δήλωση του

Τόνισε ότι δεν έχει κατά νου κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία για την επόμενη μείωση των επιτοκίων, αλλά η πιο στενή από το αναμενόμενο ψηφοφορία ενδέχεται να ωθήσει τους επενδυτές να προχωρήσουν σε στοιχήματα σχετικά με την επόμενη κίνηση της BoE.

Πριν από την ανακοίνωση της Πέμπτης, οι αγορές μελλοντικών επιτοκίων εκτιμούσαν ότι οι πιθανότητες μείωσης τον Μάρτιο ήταν ελάχιστες και ότι οι πιθανότητες μείωσης τον Απρίλιο ήταν περίπου 60%.

Η Τράπεζα της Αγγλίας έχει κινηθεί με προσοχή, καθώς η Βρετανία έχει το υψηλότερο ποσοστό πληθωρισμού μεταξύ των μεγάλων, πλούσιων οικονομιών του κόσμου.

Μείωσε τα επιτόκια τέσσερις φορές το 2025, συμπεριλαμβανομένης μιας μείωσης κατά ένα τέταρτο του ποσοστού τον Δεκέμβριο, η οποία υποστηρίχθηκε με ψήφους 5-4.

Για το ΑΕΠ της Βρετανίας

Η BoE μείωσε τις προβλέψεις της για την οικονομική ανάπτυξη για το 2026 στο 0,9% από την προηγούμενη εκτίμηση του 1,2%, πριν από την ανάκαμψη το 2027 και το 2028. Αύξησε επίσης τις προβλέψεις της για το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στο 5,3%, από 5,1% προηγουμένως.

Παρά την επιβράδυνση της οικονομίας, η αύξηση των κανονικών μισθών στον ιδιωτικό τομέα αναμένεται να επιβραδυνθεί μόνο ελαφρώς φέτος, μειώνοντας το ετήσιο ποσοστό από 3,4% στα τέλη του 2025 σε 3,3% στα τέλη του 2026.

Η BoE δήλωσε ότι ένα ποσοστό αύξησης των μισθών περίπου 3,25% ήταν σύμφωνο με τον στόχο για τον πληθωρισμό.

Μια έρευνα της BoE που δημοσιεύθηκε παράλληλα με την απόφαση της Πέμπτης έδειξε ότι οι εταιρείες αναμένουν αυξήσεις μισθών 3,4% φέτος, από 4% το 2025.