Ευρωπαϊκές αερομεταφορές: Το έξυπνο μετοχικό play

Πετούν ψηλότερα οι μετοχές των μεγάλων ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών φέτος έναντι των αμερικανικών, ανταμείβοντας τους επενδυτές παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις και την οικονομική αβεβαιότητα.

Η υπεραπόδοση τους φέτος σε σύγκριση με τις αμερικανικές έχει συμβεί μόνο άλλη μια φορά την τελευταία δεκαετία. Ενώ οι μετοχές των Delta, United Airlines και American Airlines χάνουν ύψος, ο όμιλος IAG στον οποίο ανήκει η British Airways, το γκρουπ Air France-KLM και ο όμιλος Lufthansa ξεχωρίζουν με καλύτερες αποδόσεις.

Ενδεικτικά η μετοχή της Air France κερδίζει πάνω από 50% φέτος ενώ στην άλλη όχθη του Ατλαντικού η μετοχή της American Airlines χάνει πάνω από 33% από τον Ιανουάριο.

Η χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ είδε αναταράξεις φέτος με την πολιτική δασμών του προέδρου Τραμπ να κλονίζει την καταναλωτική εμπιστοσύνη.

Για πολλούς καταναλωτές και επιχειρήσεις τα ταξίδια είναι προαιρετικό έξοδο. Κατά συνέπεια, οι προοπτικές πιο αδύναμης ανάπτυξης στην οικονομία των ΗΠΑ και υψηλότερου πληθωρισμού χτύπησαν τις μετοχές των εγχώριων αερομεταφορέων.

Αντίθετα, στην Ευρώπη οι μεγάλοι παίκτες του κλάδου, Lufthansa και Air France-KLM πέτυχαν καλύτερα αποτελέσματα το δεύτερο τρίμηνο, καθησυχάζοντας τους φόβους ότι οι δασμοί των ΗΠΑ θα έπλητταν τη ζήτηση για υπερατλαντικές πτήσεις και επιβεβαιώνοντας την πολιτική πειθαρχίας όσον αφορά στα κόστη τους.

Η μετοχή του ομίλου IAG (British Airways, Iberia, Aer Lingus, Vueling) που θα ανακοινώσει αποτελέσματα την Παρασκευή έχει συνεχίσει την ανοδική της πορεία αλλά σε πιο ήπιο βαθμό από τις Air France-KLM και Lufthansa.

Παρά την εξασθένηση του δολαρίου, η ζήτηση στις ΗΠΑ παρέμεινε δυνατή, σύμφωνα με την Lufthansa. Στην περίπτωση της Air France-KLM, στα καλά αποτελέσματα συνέβαλλε η ισχύς του κορυφαίου πακέτου που προσφέρει στις υπερατλαντικές πτήσεις – τη νέα καμπίνα πρώτης θέσης και το premium economy.

Τα λειτουργικά κέρδη της Lufthansa (Swiss, Austrian Airlines, ITA Airways, Air Baltic) αυξήθηκαν 27% στα 871 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών που τα περίμεναν στα 805 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη του ομίλου Lufthansa βοηθήθηκαν από την επένδυση στην ιταλική ΙΤΑ που συνέβαλλε με κέρδος που εξέπληξε, σύμφωνα με τον οίκο Bernstein.

Πάντως, ο γαλλο-ολλανδικός όμιλος Air France-KLM που πρόσφατα ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τη συμμετοχή του στις Σκανδιναβικές Αερογραμμές (SAS) στο 19,9%, ξεπέρασε τις επιδόσεις της Lufthansa στις πωλήσεις υπερατλαντικών πτήσεων.

Τα λειτουργικά κέρδη της Air France -KLM το δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκαν στα 736 εκατ. ευρώ από 513 εκατ. την ίδια περίοδο πέρυσι.

Στο μεταξύ, η Lufthansa αποσύρθηκε από τις διαπραγματεύσεις για απόκτηση ποσοστού στην ισπανική Air Europa, με αποτέλεσμα η Τurkish Airlines να εἰναι ο μόνος διεκδικητής πλέον αφού και η Air France-KLM εγκατέλειψε την προσπάθεια ενώ οι αρχές ανταγωνισμού απέρριψαν την προσφορά της IAG δύο φορές.