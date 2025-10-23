Ευρωκοινοβούλιο: Αναστολή εφαρμογής νομοθεσίας για τα χημικά στο πλαίσιο της διαδικασίας «stop-the-clock»

Την αναστολή εφαρμογής κανόνων νομοθεσίας για τα χημικά έως την 1η Ιανουαρίου 2028, προκειμένου να αποφευχθούν περιττά ρυθμιστικά βάρη και κόστη ενόψει και της απλοποίησης της νομοθεσίας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, αποφάσισε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η απόφαση έχει ως βασικό στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και συγκεκριμένα, να μην υποχρεωθούν οι εταιρείες να εφαρμόσουν νομοθεσία, η οποία σε λίγο καιρό ενδέχεται να απλοποιηθεί, ενώ παράλληλα, εγγυάται το υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Η αναστολή αφορά στις υποχρεώσεις με τις οποίες καλούνται να συμμορφωθούν οι εταιρείες πριν διαθέσουν χημικές ουσίες στην αγορά (ταξινόμηση, σήμανση και συσκευασία).

Η διαδικασία «stop-the-clock» αναμένεται να εφαρμοστεί και σε άλλα νομοθετήματα, προκειμένου να αποφευχθούν περιττά διοικητικά βάρη, ειδικά σε περιπτώσεις όπου αναμένεται απλοποίηση της υπάρχουσας νομοθεσίας.

Σημειώνεται ότι υιοθετήθηκε με ευρεία πλειοψηφία 431 ψήφων, ενώ εισηγητής του Ευρωκοινοβουλίου για τη διαδικασία αυτή ήταν ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Δημήτρης Τσιόδρας.