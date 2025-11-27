Η βελγική Euroclear προειδοποίησε ότι το σχέδιο της ΕΕ να στηρίξει ένα δάνειο 140 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία με παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως «κατάσχεση» και να αυξήσει το κόστος δανεισμού για τα κράτη μέλη, μετέδωσαν την Πέμπτη οι Financial Times

Η Euroclear υποστήριξε ότι η πρόταση κινδυνεύει να βλάψει το επενδυτικό κλίμα στην Ευρώπη και να αυξήσει τα spreads των κρατικών ομολόγων, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Το Reuters σημειώνει πως η εταιρεία κατέχει περίπου 185 δισεκατομμύρια ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν δεσμευτεί στο Βέλγιο, ενώ εκτιμάται ότι επιπλέον 25 δισεκατομμύρια ευρώ ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων έχουν δεσμευτεί σε τράπεζες της ΕΕ σε διάφορες χώρες, κυρίως στη Γαλλία και το Λουξεμβούργο.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε την Τετάρτη στο κοινοβούλιο ότι η Επιτροπή είναι έτοιμη να παρουσιάσει ένα νομικό κείμενο σχετικά με το σχέδιο δανείου που υποστηρίζει τις προσπάθειες της Ουκρανίας.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Euroclear, Βαλερί Ουρμπέν, δήλωσε ότι το σχέδιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε αντίποινα και πιθανές νομικές αμφισβητήσεις και ζήτησε να καλυφθεί η Euroclear για τέτοιες ενέργειες.

Το Βέλγιο εξέφρασε παρόμοιες ανησυχίες, δηλώνοντας ότι θέλει οι άλλες χώρες της ΕΕ να εγγυηθούν ότι δεν θα μείνει μόνο του να καλύψει τα έξοδα και τις οικονομικές επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν από αυτό το σχέδιο.

Αν και οι ηγέτες της ΕΕ δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν για το δάνειο στη σύνοδο κορυφής του Οκτωβρίου, αξιωματούχοι που είναι κοντά στις συνομιλίες μεταξύ της Επιτροπής και του Βελγίου είναι βέβαιοι ότι όλες οι ανησυχίες μπορούν να αντιμετωπιστούν.