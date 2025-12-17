Εurobank Equities: Μερισματική απόδοση 6%-7% από την Aegean - Αυξάνει την τιμή στόχο στα 16 ευρώ

Νέα τιμή-στόχο στα 16 ευρώ έναντι 15,6 ευρώ προηγουμένως δίνει η Eurobank Euquities για τη μετοχή της Aegean τους επόμενους δώδεκα μήνες με σύσταση «Αγορά». Η νέα τιμή στόχος προσφέρει περιθώριο ανόδου 13,5% σε σχέση με τη χθεσινό κλείσιμο της μετοχής.

Η νέα τιμή συνεπάγεται πολλαπλασιαστή P/E περίπου 10x για το 2026. Αυτό αντανακλά ένα premium έναντι των ομοειδών εταιρειών, το οποίο κατά την άποψή της χρηματιστηριακής δικαιολογείται από την υψηλή μερισματική απόδοση, σε συνδυασμό με την ισχυρή ικανότητα της Aegean στη δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών. Σε περίπτωση επιτάχυνσης της δυναμικής κερδών, η χρηματιστηριακή διαβλέπει περαιτέρω περιθώρια αναβάθμισης της αποτίμησης.

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές της Εurobank Equities, η Aegean διατηρεί ισχυρή χρηματοοικονομική θέση, με καθαρό δανεισμό/EBITDA κοντά στο 2x το 2025, παρά τις συνεχιζόμενες επενδύσεις στον στόλο, και με περαιτέρω αποκλιμάκωση προς το 1x μετά το 2027. Η ισχυρή ικανότητα δημιουργίας ταμειακών ροών —ιστορικά μετατρέπεται περίπου 45–50% του EBITDA σε ελεύθερες ταμειακές ροές— παρέχει περιθώριο για συνεχιζόμενες διανομές προς τους μετόχους. Από την επαναφορά των μερισμάτων το 2023, η Aegean διατηρεί ελκυστικό προφίλ διανομής και οι αναλυτές αναμένουν μερισματική απόδοση στο εύρος 6–7%.

Στο εννεάμηνο, η Aegean κατέγραψε αύξηση EBITDA κατά 8% (€357 εκατ.), με έσοδα υψηλότερα κατά 4% (€1,43 δισ.), βοηθούμενη από τη μείωση του μοναδιαίου κόστους καυσίμων και τη μικρή θετική αύξηση στις αποδόσεις (περίπου +0,7% ετησίως), που κατάφεραν να αντισταθμίσουν αρκετές αρνητικές εξελίξεις όπως η καθήλωση αεροσκαφών και οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή.

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν 13% σε ετήσια βάση στα 148 εκατ., επωφελούμενα από συναλλαγματικά κέρδη στα καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα. Παράλληλα, η δημιουργία ταμειακών ροών παρέμεινε ισχυρή, με καθαρή εισροή 73 εκατ. και μείωση του καθαρού δανεισμού στα 589 εκατ. ευρώ.

Η Aegean συνεχίζει να καταγράφει σημαντική αύξηση χωρητικότητας στους εποχικά ασθενέστερους χειμερινούς μήνες, υποστηριζόμενη από ανθεκτική ζήτηση και εκπτώσεις που προσφέρει ο ΔΑΑ για την τόνωση της εκτός αιχμής κίνησης. Από την άλλη πλευρά, το ανταγωνιστικό περιβάλλον έχει ενταθεί, κάτι που πιθανότατα θα ασκήσει πιέσεις στις τιμές, οι οποίες κατά την άποψη της χρηματιστηριακής παραμένουν διαχειρίσιμες.