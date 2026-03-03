Έρευνα Bloomberg: Παγκόσμιος συναγερμός για τον πληθωρισμό - Ποιες χώρες θα πληγούν περισσότερο

Σε τροχιά νέας ανόδου εισέρχεται ο παγκόσμιος πληθωρισμός, καθώς η πολεμική σύγκρουση με το Ιράν προκαλεί τριγμούς στις εφοδιαστικές αλυσίδες και την ενεργειακή αγορά. Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του Bloomberg ανάμεσα σε κορυφαίους οικονομολόγους, η γεωπολιτική κρίση απειλεί να ανατρέψει την πρόσφατη σταθερότητα των τιμών, αν και οι προοπτικές της παγκόσμιας ανάπτυξης (ΑΕΠ) παραμένουν —προς το παρόν— ανθεκτικές.

Στο «κόκκινο» ΗΠΑ και Ευρωζώνη

Η έρευνα, η οποία διεξήχθη τη Δευτέρα, αποκαλύπτει μια διάχυτη ανησυχία στις μεγάλες οικονομίες. Συγκεκριμένα, στην Ευρωζώνη και στις ΗΠΑ το 50% των ερωτηθέντων προβλέπει ταχύτερη άνοδο του πληθωρισμού το επόμενο διάστημα.

Στην Κίνα σχεδόν το 40% των ειδικών αναμένει επιτάχυνση του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά 0,3 έως 0,9 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Το «έμφραγμα» στα Στενά του Ορμούζ

Η μεγαλύτερη απειλή πηγάζει από την παράλυση των θαλάσσιων μεταφορών, καθώς τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται το 20% του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου και φυσικού αερίου, έχουν ουσιαστικά τεθεί εκτός λειτουργίας.

Η διακοπή αυτή αναμένεται να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις στο ενεργειακό κόστος με άμεση αύξηση στις τιμές καυσίμων, στις μεταφορές με άνοδο στους αεροπορικούς ναύλους και τα έξοδα διανομής αλλά και στην εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς είναι αυξημένος ο κίνδυνος ελλείψεων σε περίπτωση παράτασης των εχθροπραξιών.

Αν και η πλειονότητα των οικονομολόγων θεωρεί ότι το παγκόσμιο ΑΕΠ δεν θα δεχθεί άμεσο πλήγμα, η κατανομή των επιπτώσεων είναι ανισομερής.

«Η διάρκεια της σύγκρουσης είναι ο καθοριστικός παράγοντας», σημειώνουν οι αναλυτές της Bloomberg Economics, Ziad Daoud και Dina Esfandiary.

Ποιοι είναι οι «χαμένοι» της κρίσης

Οι «χαμένοι» είναι οι μεγάλοι εισαγωγείς ενέργειας όπως η Κίνα, η Ευρώπη και η Ινδία που θα δουν τα κόστη τους να εκτοξεύονται, ενώ στις ΗΠΑ, οι καταναλωτές θα υποστούν πίεση στο διαθέσιμο εισόδημά τους λόγω της ακριβής βενζίνης.

Χώρες-εξαγωγείς όπως η Ρωσία, ο Καναδάς και η Νορβηγία αναμένεται να καταγράψουν αυξημένα έσοδα από τις υψηλές τιμές του «μαύρου χρυσού», ενώ οι ΗΠΑ, λόγω της παραγωγής σχιστολιθικού πετρελαίου (shale oil), εμφανίζουν μεγαλύτερη αντοχή ως καθαρός εξαγωγέας, περιορίζοντας τις απώλειες για τη συνολική οικονομία.