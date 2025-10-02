Επιστροφή της μεταβλητότητας στις αγορές;

Μέτα τις καταιγίδες νωρίτερα φέτος, οι επενδυτές απόλαυσαν ένα γαλήνιο καλοκαίρι που πρόσθεσε γύρω στα $5 τρισ. στην κεφαλαιοποίηση των χρηματιστηριακών αγορών και παρέσυρε ανοδικά και άλλες κινητές αξίες.

Όσοι εστιάζουν στα δημοσιονομικά της Γαλλίας και της Βρετανίας μπορεί να διαφωνούν. Ωστόσο, η εικόνα καθώς αποχαιρετούμε το τρίτο τρίμηνο του 2025 μοιάζει σαν να έχουν εξαφανιστεί οι ανησυχίες για τις δημοσιονομικές δυσκολίες και τις επιπτώσεις των δασμών.

Στη Wall Street η μετοχή της Google απογειώθηκε 40% το τρίτο τρίμηνο και η Nvidia έγινε η πρώτη εισηγμένη του κόσμου με χρηματιστηριακή αξία $4 τρισ. Η αντίστοιχη Cambricon στην Κίνα κέρδισε 120%.

Το περίεργο, βέβαια, ήταν ο χρυσός, το σύνηθες καταφύγιο όταν οι επενδυτές μυρίζουν πρόβλημα. Ο χρυσός, συνέχισε την άνοδο του, σκαρφαλώνοντας 17% σε νέα ιστορική κορυφή με το ασήμι να ακολουθεί με άνοδο 30% στο τρίτο τρίμηνο.

Ένα άλλο καταφύγιο ασφάλειας, το γιεν, υποχώρησε αλλά η αναταραχή στις αγορές ομολόγων δεν έφυγε με την κατάρρευση άλλης μιας κυβέρνησης στη Γαλλία να ωθεί το κόστος δανεισμού της χώρας πάνω από αυτό της Ιταλίας για πρώτη φορά.

Στην αμερικανική αγορά ομολόγων ο δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας MOVE έπεσε σε χαμηλό τριετίας, σημάδι ότι οι αγορές ίσως να έμαθαν να ζουν με τον εμπορικό πόλεμο.

Στη Wall Street ο πολλαπλασιαστής κερδών του S&P500 βρίσκεται σήμερα στο τοπ 2%-3% της ιστορικής διαδρομής του και μόνο 10 εισηγμένες αντιπροσωπεύουν το 40% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του δείκτη σε μια περίοδο που το δημόσιο χρέος δεν δείχνει ιδιαίτερα βιώσιμο.

Το αμερικανικό δολάριο μπορεί να έχει χάσει γύρω στο 10% φέτος, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη τσουλήθρα σε αντίστοιχη περίοδο από το 1989, όμως ενισχύθηκε 1% στο τρίτο τρίμηνο.

Οι τιμές πετρελαίου βρίσκονται περίπου εκεί που ήταν στο ξεκίνημα του τρίτου τριμήνου.

Γενικότερα, οι επενδυτές έχουν πολλούς λόγους να είναι χαρούμενοι τις μέρες αυτές αλλά υπάρχει και η αίσθηση ότι το bull market του 2025 μπορεί να οδεύει προς το τέλος του.

Παραδοσιακά ο Οκτώβριος είναι ένας δύσκολος μήνας για τις μετοχές και βρισκόμαστε σε ένα bull market υψηλού ρίσκου.

Το τρίτο τρίμηνο του 2025 μπορεί να ήταν ένα από τα πιο ήρεμα της τελευταίας εξαετίας αλλά ο λήθαργος της μεταβλητότητας δημιουργεί ανησυχίες ότι σύντομα θα επιστρέψει.

Στο τρίτο τρίμηνο ο δείκτης μεταβλητότητας ενός μήνα του δείκτη S&P500 κατά μέσο όρο ήταν ο χαμηλότερος από όλα τα τρίμηνα από τον Δεκέμβριο του 2019.

Η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά σκαρφάλωσε σε νέες κορυφές καθώς οι επενδυτές αύξησαν την έκθεση τους σε μετοχές μετά το selloff του Απριλίου και η Wall Street δεν επλήγη από νέα σοκ. Το αποτέλεσμα ήταν η καθήλωση της μεταβλητότητας.

Το βαρόμετρο φόβου της Wall Street, ο δείκτης VIX, βρίσκεται σήμερα κοντά σε ιστορικά χαμηλά. Ωστόσο, οι επενδυτές είναι σε επιφυλακή μήπως πλησιάζει νέα έξαρση της μεταβλητότητας.

Ιστορικά, τέτοια χαμηλά επίπεδα μεταβλητότητας διαρκούν εβδομάδες αντί για μήνες. Παρατεταμένες περίοδοι ηρεμίας συχνά ακολουθούνται από ανάφλεξη της μεταβλητότητας, όπως συνέβη στο τέλος του τέταρτου τριμήνου του 2019, λίγο πριν το κραχ που προκάλεσε η πανδημία COVID.