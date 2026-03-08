Το χάος που έχει κυριεύσει την αγορά πετρελαίου φαίνεται ότι θα ενταθεί τις επόμενες ημέρες, με την περαιτέρω μείωση της παραγωγής, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν κρατά τα Στενά του Ορμούζ κλειστά για τα δεξαμενόπλοια και οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να διευρύνουν το φάσμα των στόχων τους στη χώρα.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ έχουν ήδη αρχίσει να μειώνουν την παραγωγή πετρελαίου, καθώς εξαντλούνται τα αποθέματα, ακολουθώντας το Ιράκ. Άλλα κράτη ενδέχεται να αναγκαστούν να ακολουθήσουν, καθώς τα πετρελαιοφόρα συνεχίζουν να αποφεύγουν τη στενή θαλάσσια οδό, μειώνοντας ραγδαία τον αριθμό των κενών δεξαμενόπλοιων που είναι διαθέσιμα για φόρτωση. Μόλις φορτωθούν όλα τα δεξαμενόπλοια, οι εναπομείναντες αποθηκευτικοί χώροι στην ξηρά της περιοχής θα γεμίσουν ακόμη πιο γρήγορα.

Η αναταραχή, που βρίσκεται πλέον στην ένατη ημέρα της, δεν δείχνει σημάδια άμεσης επίλυσης, πράγμα που σημαίνει ότι μια θαλάσσια λωρίδα που συνήθως διακινεί το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου είναι αδιάβατη για τα εμπορικά πλοία. Θεωρητικά, περίπου το ένα τρίτο της παραγωγής της περιοχής μπορεί να παρακάμψει το Ορμούζ, με τη Σαουδική Αραβία να εκτρέπει ήδη τεράστιες ποσότητες αργού πετρελαίου προς την ακτή της Ερυθράς Θάλασσας για εξαγωγή.

Το Ιράν έχει δεσμευτεί να μην υποχωρήσει απέναντι στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απάντησε το Σάββατο λέγοντας ότι οι ΗΠΑ θα εξετάσουν τώρα το ενδεχόμενο να στοχεύσουν περιοχές και ομάδες ανθρώπων στο Ιράν που δεν είχαν στοχευθεί προηγουμένως. Οι επιθέσεις θα συνεχιστούν «μέχρι να παραδοθούν ή, πιο πιθανό, να καταρρεύσουν εντελώς!», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για τους αναλυτές πετρελαίου, τα στελέχη και τους εμπόρους, αυτό σημαίνει όλο και πιο έντονες προειδοποιήσεις ότι ο πόλεμος φέρνει το αργό πετρέλαιο σε ένα κρίσιμο σημείο και πιο κοντά στο ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων ανά βαρέλι.

Το Brent ανέβηκε ήδη 30% την περασμένη εβδομάδα — η μεγαλύτερη άνοδος των τελευταίων έξι ετών, φέρνοντάς το μόλις λίγα δολάρια μακριά από αυτό το όριο.

Άλλοι δείκτες που συνδέονται στενά με την περιοχή έχουν ήδη ξεπεράσει αυτό το επίπεδο. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που συνδέονται με το εμβληματικό αργό πετρέλαιο Murban του Αμπού Ντάμπι έκλεισαν στα 103 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου του Ομάν ήταν στα 107 δολάρια.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του κινεζικού αργού πετρελαίου στο Διεθνές Χρηματιστήριο Ενέργειας της Σαγκάης έκλεισαν, σε δολάρια ΗΠΑ, στα 109 δολάρια.