Μια Κυριακή μεσημέρι ανακοινώνεται η ειρήνευση στην Ουκρανία. Τα χρηματιστήρια ανεβαίνουν, το πετρέλαιο υποχωρεί και ο χρυσός πέφτει. Μισό λεπτό: όλα αυτά συμβαίνουν Σαββατοκύριακο, όταν οι αγορές είναι - θεωρητικά - κλειστές.

Κι όμως, όλα δείχνουν ότι αυτό το «θεωρητικά» βρίσκεται υπό αναθεώρηση. Το Nasdaq, ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια στον κόσμο, αναμένεται να καταθέσει την ερχόμενη Δευτέρα τα απαραίτητα έγγραφα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, με στόχο την καθιέρωση σχεδόν 24ωρης διαπραγμάτευσης μετοχών. Στόχος του είναι να αξιοποιήσει την αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για αμερικανικές μετοχές και να προσαρμοστεί σε μια αγορά που δεν κοιμάται ποτέ.

Δεν πρόκειται για κίνηση εντυπωσιασμού ούτε αποτελεί κάποια σημαντική καινοτομία. Οι ιθύνοντες του Nasdaq διαβλέπουν ότι η ζήτηση των επενδυτών για αδιάλειπτη πρόσβαση στις αμερικανικές αγορές έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ιδίως από επενδυτές στην Ασία, τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο ότι οι «ξένες» συμμετοχές σε αμερικανικές μετοχές ξεπερνούν πλέον τα 17 τρισ. δολάρια, ενώ οι ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν σχεδόν τα δύο τρίτα της παγκόσμιας χρηματιστηριακής κεφαλαιοποίησης.

Η κατάθεση του Nasdaq στην SEC θα αποτελέσει το πρώτο επίσημο βήμα προς την εφαρμογή διαπραγμάτευσης όλο το εικοσιτετράωρο, πέντε ημέρες την εβδομάδα. Μόλις τον περασμένο Μάρτιο, ο πρόεδρος του Nasdaq, Tal Cohen, είχε δηλώσει ότι έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις με τις ρυθμιστικές αρχές, με στόχο την έναρξη συνεχούς διαπραγμάτευσης (23/5) στο δεύτερο εξάμηνο του 2026. Παράλληλα, τόσο το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) όσο και η Cboe Global Markets έχουν ανακοινώσει παρόμοια σχέδια, δείχνοντας ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένη πρωτοβουλία αλλά για συστημική μεταβολή.

Σήμερα, το Nasdaq λειτουργεί τρεις ημερήσιες συνεδριάσεις τις εργάσιμες ημέρες: την προσυνεδρίαση από τις 4:00 π.μ. έως τις 9:30 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής), την κανονική συνεδρίαση από τις 9:30 π.μ. έως τις 4:00 μ.μ. και τη μετασυνεδρίαση από τις 4:00 μ.μ. έως τις 8:00 μ.μ. Συνολικά, δηλαδή, περίπου 16 ώρες ημερησίως.

Με τη μετάβαση στο μοντέλο 23/5, το Nasdaq σκοπεύει να λειτουργεί δύο συνεδριάσεις σε μια ημέρα. Η ημερήσια συνεδρίαση θα ξεκινά στις 4:00 π.μ. και θα ολοκληρώνεται στις 8:00 μ.μ., ακολουθούμενη από διάλειμμα μίας ώρας για συντήρηση, δοκιμές και εκκαθάριση συναλλαγών. Η νυχτερινή συνεδρίαση θα ξεκινά στις 9:00 μ.μ. και θα ολοκληρώνεται στις 4:00 π.μ. της επόμενης ημέρας. Οι βασικοί «θεσμοί» της αγοράς - το άνοιγμα στις 9:30 π.μ. και το κλείσιμο στις 4:00 μ.μ. - παραμένουν, αλλά το χρηματιστήριο παύει να είναι μονοδιάστατα στο κλασσικό ημερήσιο ωράριο.

Αν όλα αυτά μοιάζουν πρωτοφανή, στην πραγματικότητα οι ΗΠΑ έχουν ήδη περάσει στο επόμενο στάδιο: την 24ωρη διαπραγμάτευση γεγονότων. Οι αγορές προβλέψεων, με βασικούς παίκτες την Polymarket και την Kalshi, επιτρέπουν στοιχήματα - ή, αν προτιμά κανείς τον όρο, συναλλαγές πιθανοτήτων - για σχεδόν κάθε πιθανό ενδεχόμενο. Εκλογές, γεωπολιτικές εξελίξεις, αθλητικά αποτελέσματα, εταιρικές συγχωνεύσεις, ακόμη και το πότε μια μετοχή ή ένα crypto asset θα φτάσει σε συγκεκριμένη τιμή, διαπραγματεύονται επί 24ώρου βάσεως.

Κυρίαρχος παίκτης σήμερα είναι η Polymarket, μια κρυπτο-πλατφόρμα prediction markets βασισμένη στο blockchain του Polygon. Ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών της κυμαίνεται μεταξύ 50 και 120 εκατ. δολαρίων, ενώ σε ετήσια βάση - με αιχμές γύρω από εκλογές και μεγάλα γεγονότα - ο συνολικός όγκος ξεπερνάει τα 2 δισ. δολάρια. Πριν από πέντε χρόνια η συγκεκριμένη αγορά ήταν σχεδόν ανύπαρκτη.

Τίποτα από αυτά δεν περνά απαρατήρητο από τους παραδοσιακούς παρόχους αγορών. Η ηλεκτρονική εποχή αύξησε τους όγκους συναλλαγών, αλλά ταυτόχρονα ενέτεινε τον ανταγωνισμό: αλγοριθμικές συναλλαγές, ιδιώτες επενδυτές από κάθε ζώνη ώρας, crypto αγορές που λειτουργούν χωρίς διακοπή και πλατφόρμες προβλέψεων που «τιμολογούν» το μέλλον σε πραγματικό χρόνο. Σε αυτό το περιβάλλον, ένα χρηματιστήριο που κλείνει απλώς χάνει πληροφορία, ρευστότητα και «relevance».

Δεν είναι, λοιπόν, μακριά η ημέρα που το χρηματιστήριο δεν θα αποτελεί απλώς ένα full-time job. Θα είναι μια full-day - ίσως και full-life - απασχόληση, σε έναν κόσμο όπου οι αγορές δεν αντιδρούν πια την επόμενη εργάσιμη, αλλά τη στιγμή που συμβαίνει το γεγονός.