Το εμπόριο στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει πλέον αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις, οργανώνονται οι αγορές και λαμβάνονται οι αποφάσεις.

Στις αποθήκες και τα logistics, τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης προβλέπουν τη ζήτηση προϊόντων, βελτιστοποιούν τις διαδρομές μεταφοράς και μειώνουν το κόστος αποθεμάτων.

Στην Ελλάδα, μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου αξιοποιούν πλέον τέτοιες εφαρμογές, συνδυάζοντας δεδομένα καιρού, τουριστικής κίνησης και αγοραστικών συνηθειών, ώστε να προβλέπουν έγκαιρα τις ανάγκες της αγοράς.

Στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου, η ΑΙ επιτρέπει τη δημιουργία προσωποποιημένων εμπειριών για κάθε καταναλωτή.

Οι αλγόριθμοι αναγνωρίζουν προτιμήσεις και προτείνουν προϊόντα που ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του κάθε αγοραστή, επιτρέποντας ακόμα και στις μικρές επιχειρήσεις να σταθούν ανταγωνιστικά.

Παράλληλα, στην εξυπηρέτηση πελατών τα chatbots παρέχουν άμεση επικοινωνία, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, βελτιώνοντας την εμπειρία των πολιτών και μειώνοντας τα λειτουργικά έξοδα.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει επίσης μεταμορφώσει την ανάλυση αγοράς και τη στρατηγική των επιχειρήσεων.

Πλέον, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, μπορούν να αναλυθούν τεράστιες ποσότητες δεδομένων σχετικά με τη ζήτηση, τις τιμές, τις τάσεις κατανάλωσης και τη συμπεριφορά των πελατών.

Εργαλεία που μέχρι χθες απαιτούσαν εβδομάδες εργασίας, σήμερα γίνονται πραγματικότητα μέσα από ένα «έξυπνο» σύστημα.

Για τη χώρα μας, αυτή η τεχνολογική επανάσταση αποτελεί τεράστια ευκαιρία.

Η ΑΙ μπορεί να κάνει το ελληνικό εμπόριο πιο ανταγωνιστικό και πιο εξωστρεφές.

Μπορεί να βοηθήσει τις εξαγωγικές επιχειρήσεις να εντοπίζουν νέες αγορές στο εξωτερικό, μέσα από αυτόματη ανάλυση των δεδομένων για τη διεθνή ζήτηση προϊόντων.

Μπορεί να ενισχύσει τον τουριστικό τομέα, συνδέοντας εμπορικές δραστηριότητες με εξατομικευμένες προτάσεις προς τους επισκέπτες, δημιουργώντας έτσι νέες μορφές κατανάλωσης και συνεργασίας.

Επίσης, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του εμπορίου, μέσα από συστήματα πρόβλεψης που αποτρέπουν τη σπατάλη πρώτων υλών και ενέργειας.

Ωστόσο, δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε και τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε.

Η πολιτεία οφείλει να εξασφαλίσει ότι οι αλγόριθμοι που επηρεάζουν εμπορικές αποφάσεις θα είναι δίκαιοι και επαληθεύσιμοι, ότι θα προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών, και ότι οι εργαζόμενοι θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να μπορούν να συνυπάρχουν και να συνεργάζονται με τα νέα τεχνολογικά συστήματα.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη με το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για τη χώρα.

Το εμπόριο του μέλλοντος θα συνδέει δεδομένα, επιχειρήσεις και καταναλωτές σε ένα δίκτυο ταχύτητας και διαφάνειας.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έρχεται να ενδυναμώσει και να διευρύνει τις ανθρώπινες δυνατότητες.

*Ο Στράτος Σιμόπουλος είναι Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ