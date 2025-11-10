Ελβετία: Η κυβέρνηση τηρεί «σιγή ιχθύος» για τις φήμες ότι είναι κοντά σε συμφωνία με τις ΗΠΑ για τους δασμούς
10/11/2025 • 20:19
ΑΓΟΡΕΣ
10/11/2025 • 20:19
Η ελβετική κυβέρνηση αρνήθηκε να προβεί σε κάποιο σχόλιο τη Δευτέρα, μετά την αναφορά του Bloomberg ότι η χώρα ήταν κοντά σε συμφωνία με τις ΗΠΑ για τη μείωση των δασμών της Ουάσιγκτον στις εξαγωγές της στο 15%.

«Οι συνομιλίες συνεχίζονται και δεν κάνουμε περαιτέρω σχόλια», δήλωσε εκπρόσωπος του ελβετικού υπουργείου Οικονομικών.

Το Bloomberg ανέφερε ότι η συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί τις επόμενες δύο εβδομάδες, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, προσθέτοντας ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Η Ουάσιγκτον επέβαλε δασμούς 39% στις ελβετικές εισαγωγές τον Αύγουστο, απειλώντας την πρόσβαση των ελβετικών εταιρειών, για τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες αγορές για ρολόγια, εργαλειομηχανές και σοκολάτα.

