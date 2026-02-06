ΕΚΤ: Οι αναλυτές αναμένουν ενίσχυση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη μέχρι το 2028

Ενισχυμένες πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωζώνη αναμένουν οι ειδικοί μέχρι το 2028, σύμφωνα με την έκθεση των ειδικών αναλυτών που δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανά τρίμηνο (SPF).

Τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν την Παρασκευή έρχονται λίγες ώρες αφού την Πέμπτη η ΕΚΤ αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια της και να υπογραμμίσει -εκ νέου- πως θα καθορίζει τη νομισματική της πολιτικής ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα που θα έχει διαθέσιμα.

Υπενθυμίζεται πως η ευρωτράπεζα έχει θέσει ως στόχο για τ σταθερότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας το ύψος του γενικού πληθωρισμού να διαμορφώνεται στο 2%. Τον Ιανουάριο του 2026, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, ο γενικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 1,7%.

Στην SPF, οι ειδικοί προβλέπουν πως ο γενικός πληθωρισμός στην Ευρωζώνη θα «κλείσει» το 2026 στο 1,8%, προτού επιταχυνθεί στο 2% και στο 2,1% για το 2028. Είναι η πρώτη φορά που δημοσιεύονται εκτιμήσεις για το 2028 αλλά θα παραμείνει στο 2% «μακροπρόθεσμα», δηλαδή μέχρι το 2030/. Οι προβλέψεις για το 2026 και το 2027 δεν παρουσιάζουν αλλαγές, σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη έκθεση της ΕΚΤ.

Οι ειδικοί προβλέπουν πως ο δομικός πληθωρισμός -εκτός των τιμών ενέργειας και τροφίμων- για το 2026, το 2027 και το 2028 θα διαμορφωθεί στο 2%.

Για το ΑΕΠ της Ευρωζώνης, προβλέπεται ανάπτυξη 1,2% το 2026, 1,4% το 2027 και 1,3% για το 2028. Οι εκτιμήσεις για το 2026 και το 2027 δεν παρουσιάζουν μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση.