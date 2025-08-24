Κάζακς (Δ.Σ. της ΕΚΤ): «Προκρίνει» παρακολούθηση της οικονομίας για την πολιτική των επιτοκίων

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει εισέλθει σε μια νέα φάση νομισματικής πολιτικής, όπου οι αξιωματούχοι μπορούν να επικεντρωθούν στην παρακολούθηση της οικονομίας αντί να παρεμβαίνουν ενεργά για να αλλάξουν την πορεία της, σύμφωνα με τον Μάρτινς Κάζακς, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με τον πληθωρισμό στο στόχο του 2% και τα πρόσφατα στοιχεία να μην δείχνουν σημαντική μεταβολή στις προοπτικές από τις τριμηνιαίες προβλέψεις του Ιουνίου, δεν υπάρχει προς το παρόν ανάγκη για περαιτέρω μείωση των επιτοκίων, δήλωσε ο Κάζακς σε συνέντευξη στο Τζάκσον Χολ του Ουαϊόμινγκ, όπου συμμετέχει στο ετήσιο συμπόσιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Μετά από οκτώ μειώσεις που έφεραν το επιτόκιο καταθέσεων στο 2%, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν προχώρησαν σε περαιτέρω χαλάρωση τον Ιούλιο. Πολλοί έχουν υποδείξει έκτοτε ότι τείνουν προς μια νέα αναμονή όταν το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει τον επόμενο μήνα.

«Έχουμε δει καλά νέα, έχουμε δει κακά νέα, αλλά δεν είναι αρκετά σημαντικά για να μας οδηγήσουν σε επανεξέταση του τι πρέπει να κάνουμε», δήλωσε ο Καζάκς. «Νομίζω ότι εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε καλή θέση».

Αν και η εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ μείωσε μέρος της αβεβαιότητας που εμπόδιζε τις επιχειρήσεις να επενδύσουν, οι δασμοί 15% στις περισσότερες εξαγωγές θα συνεχίσουν να επιβαρύνουν την ανάπτυξη. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι η Κίνα εκτρέπει φθηνά προϊόντα προς την περιοχή, αυξάνοντας περαιτέρω τους κινδύνους επιβράδυνσης.

Ωστόσο, οι έρευνες δείχνουν ανάκαμψη στον τομέα της μεταποίησης, ο οποίος αγωνίζεται να αναπτυχθεί για περισσότερα από τρία χρόνια. Οι μισθοί έχουν επιβραδυνθεί όπως αναμενόταν, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στο 2% μεσοπρόθεσμα.

«Είμαστε στον στόχο, έχουμε πετύχει — τώρα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνουμε κοντά στον στόχο», δήλωσε ο Κάζακς. «Γνωρίζουμε ότι στις αρχές του επόμενου έτους θα υπολείψουμε κάπως, αλλά φυσικά το ερώτημα είναι πώς θα αρχίσει η ανάκαμψη».