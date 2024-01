ΕΚΤ: Διατηρήθηκαν αμετάβλητα τα επιτόκια

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο 4,5%, όπως αναμενόταν και επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της για την καταπολέμηση του πληθωρισμού, χωρίς να δώσει όμως καμία ένδειξη ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αρχίζουν να εξετάζουν το ενδεχόμενο χαλάρωσης της πολιτικής.

Η ΕΚΤ ολοκλήρωσε τον ταχύτερο κύκλο αύξησης των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, αλλά ήταν ανένδοτη ότι και η συζήτηση ακόμα μιας χαλάρωσης θα ήταν πρόωρη, καθώς οι πιέσεις στις τιμές δεν έχουν ακόμη εξαλειφθεί πλήρως και πολλές διαπραγματεύσεις για τους μισθούς δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

We kept our interest rates unchanged at our latest meeting.



