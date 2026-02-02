ΕΚΤ: Το 10% των επιχειρήσεων της Ευρωζώνης αναμένει μείωση των κερδών - Ο ρόλος της AI

Το 10% των επιχειρήσεων της Ευρωζώνης αναμένει μείωση της κερδοφορίας του για την αρχή του 2026, σύμφωνα με την τριμηνιαία έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

Με βάση τα στοιχεία, 1 στις 10 επιχειρήσεις της Ευρωζώνης κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025 ανέμενε μείωση των κερδών για το επόμενο χρονικό διάστημα (έναντι 13% στο προηγούμενο τρίμηνο).

Το 18% των επιχειρήσεων ανέμενε αύξηση του κύκλου εργασιών (έναντι 25% στο προηγούμενο τρίμηνο).

Όσον αφορά τις τιμές, οι προσδοκίες των επιχειρήσεων δεν άλλαξαν σημαντικά. Αναμένουν αύξηση των τιμών πώλησης κατά 2,9% κατά μέσο όρο τους επόμενους 12 μήνες, όπως και πριν από τρεις μήνες, ενώ οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό το επόμενο έτος αυξήθηκαν από 2,5% σε 2,6%.

Τεχνητή Νοημοσύνη

Σχετικά με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το 27% των επιχειρήσεων της ζώνης του ευρώ δεν χρησιμοποιούν AI, το 33% τη χρησιμοποιούν πολύ σπάνια, το 31% με μέτρια συχνότητα και το 7% σε σημαντικό βαθμό.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πιο πιθανό να μην χρησιμοποιούν AI (35% έναντι 13% των μεγάλων επιχειρήσεων) και είναι επίσης λιγότερο πιθανό να την δοκιμάσουν ή να την χρησιμοποιούν μέτρια.

Ωστόσο, το ποσοστό των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν σημαντικά την AI είναι παρόμοιο για τις ΜμΕ και τις μεγάλες επιχειρήσεις, γεγονός που δείχνει ότι η χρήση της AI εξαπλώνεται και σε έναν πυρήνα μικρότερων επιχειρήσεων.